România, sub un noul val de frig în Săptămâna Mare. Va și ploua enervant de mult

După mai multe zile cu temperaturi ridicate, vremea va intra într-un proces de răcire la începutul lunii aprilie. În Săptămâna Mare, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice perioadei, iar ploile nu vor lipsi din peisaj. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat prognoza pentru intervalul 6–13 aprilie 2026.

Cum va fi vremea în Săptămâni Mare

În intervalul 23 martie – 20 aprilie, meteorologii estimează că temperaturile medii se vor situa ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Precipitațiile nu vor lipsi, fiind mai frecvente în zonele montane, unde se pot înregistra ploi mai consistente, iar cantitățile de apă pot fi local mai ridicate.

„Desigur, suntem încă departe de săptămâna 6–13 aprilie. Actualizarea pentru intervalul 23 martie – 20 aprilie arată că, în săptămâna respectivă, temperaturile vor fi, în medie, ușor mai scăzute, iar precipitațiile vor fi ușor peste normal, mai ales în zona montană și în partea de est a țării. Cu cât anticipația este mai mare, cu atât și incertitudinea este mai mare. Vom reveni cu date noi pe măsură ce ne apropiem de acel interval”, a explicat șefa ANM pentru ziare.com.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni: final de martie cu vreme blândă

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, valorile temperaturilor vor rămâne în limitele obișnuite pentru începutul primăverii, fără abateri semnificative. Vremea se va menține relativ stabilă din punct de vedere termic, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică.

Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Zeci de persoane evacuate, două victime asistate medical
Regiunile sudice și estice, precum și zonele montane, vor fi mai afectate de precipitații frecvente, iar cantitățile de apă ar putea depăși local media normală a perioadei. În restul țării, ploile vor fi mai rare și se vor încadra, în general, în parametrii climatologici specifici începutului de aprilie.

Vremea în prima parte a lunii aprilie

Pentru perioada 6–13 aprilie, meteorologii estimează o evoluție echilibrată a vremii. Temperaturile se vor menține apropiate de mediile normale, fără variații majore de la o zi la alta, iar precipitațiile vor fi moderate, fără episoade extreme semnificative.

12:10 - Ce n-a văzut istoria! Hai LIVE cu Turcescu
12:08 - Tentativă de asasinat pusă la cale de Rusia, dejucată de SBU: mai mulți agenți arestați
12:04 - De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România 
11:56 - Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren
11:51 - Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Zeci de persoane evacuate, două victime asistate medical
11:46 - PSD vrea reducerea accizelor la carburanți și atacă din nou Guvernul

Ce n-a văzut istoria! Hai LIVE cu Turcescu
Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore
Frontul nevăzut din Iran
