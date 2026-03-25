Prognoza meteo, 25 martie. Sărbătoarea Bunei Vestiri aduce temperaturi blânde în majoritatea regiunilor. Unde va ploua

Temperaturile vor continua să se situeze ușor peste valorile climatologice specifice acestei perioade, ceea ce va aduce o atmosferă mai blândă decât în mod obișnuit pentru finalul lunii martie. Norii își vor face apariția temporar în mai multe regiuni ale țării, alternând cu intervale mai senine, potrivit ANM.

Sunt așteptate precipitații slabe, izolate și de scurtă durată, în special în sudul țării și în regiunile montane. La altitudini de peste 1700 de metri, acestea vor lua și formă de lapoviță și ninsoare, semn că iarna nu a cedat complet în zonele înalte.

Vântul va avea intensificări locale, mai ales pe timpul nopții. În sudul Banatului, rafalele pot ajunge la 40–45 km/h, în timp ce în vestul Carpaților Meridionali, în special pe creste, viteza vântului poate atinge chiar 70–80 km/h.

Maximele zilei se vor încadra, în general, între 12 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la valori cuprinse între -3 și 9 grade.

Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, unde există și condiții de apariție a brumei.

În Capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pe tot parcursul zilei.

Temperatura maximă va ajunge la 16–17 grade, în timp ce minima se va situa între 3 și 5 grade Celsius.

În perioada 30 martie – 6 aprilie, valorile termice se vor menține în limitele obișnuite pentru debutul primăverii, fără abateri semnificative. Vremea va avea un caracter relativ stabil din punct de vedere termic, însă nu va lipsi instabilitatea atmosferică.

Regiunile sudice și estice, dar și zonele montane, vor fi vizate de episoade mai dese de precipitații. Cantitățile de apă pot depăși, pe alocuri, media normală a perioadei. În celelalte regiuni ale țării, ploile vor fi mai reduse și, în general, se vor încadra în parametrii climatologici specifici începutului de aprilie.

Pentru intervalul 6 – 13 aprilie, estimările meteorologilor indică o evoluție echilibrată a vremii. Temperaturile vor rămâne apropiate de mediile obișnuite, fără fluctuații importante de la o zi la alta. În același timp, regimul precipitațiilor va fi unul moderat, fără episoade extreme anunțate.