Prognoza meteo pentru 24 martie. Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de ploi

Ziua de 24 martie aduce o încălzire ușoară a vremii la nivelul întregii țări. Valorile termice vor depăși mediile obișnuite pentru această perioadă, mai ales în regiunile din sud și vest. Maximele vor ajunge între 10 și 18 grade, în timp ce minimele se vor situa, în general, între 0 și 7 grade. În depresiuni, temperaturile pot coborî până la -3 grade, anunță ANM.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în mai multe regiuni. Ploile vor apărea pe arii restrânse, în special în sud și la munte, iar în centrul țării doar izolat. La altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, însă cantitățile vor fi reduse.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări importante.

În prima parte a zilei, în zonele joase, izolat, se va semnala ceață. Acest fenomen poate afecta vizibilitatea în trafic, mai ales în regiunile depresionare și în apropierea cursurilor de apă.

În Capitală, temperaturile vor urma același trend de creștere ușoară. Maximele vor atinge 15–17 grade, iar minimele se vor situa între 5 și 7 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar trecător sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, fără variații semnificative.

Chiar dacă valorile termice cresc ușor, instabilitatea atmosferică rămâne prezentă.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, regimul termic va rămâne stabil, cu valori apropiate de cele obișnuite pentru începutul primăverii.

Sudul și estul țării, dar și zonele montane, vor avea parte de episoade mai frecvente de ploaie, iar cantitățile de apă pot depăși nivelul normal al perioadei. În restul teritoriului, ploile vor fi mai temperate și, în general, se vor încadra în limitele climatologice specifice.

Pentru săptămâna 6 – 13 aprilie, prognozele indică o evoluție atmosferică relativ echilibrată. Temperaturile vor continua să se situeze în jurul mediilor specifice perioadei, fără oscilații importante de la o zi la alta. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea un caracter moderat.