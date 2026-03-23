Vreme schimbătoare în România până la început de aprilie. Alternanțe de căldură, răcire și precipitații frecvente

ANM a anunțat pentru perioada 23 martie – 5 aprilie 2026 un interval cu vreme mai caldă decât normalul, urmat de răcire accentuată și precipitații aproape zilnice în mai multe regiuni ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimarea pentru intervalul 23 martie – 5 aprilie 2026, anunțând o succesiune de episoade meteorologice contrastante. Primele zile vor aduce valori termice peste mediile obișnuite ale perioadei, cu maxime ce pot urca până la 18 grade în mai multe zone ale țării.

După acest interval mai cald, specialiștii prognozează o răcire accentuată în weekend, când temperaturile pot scădea cu aproximativ 6–7 grade față de valorile precedente. Ulterior, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire treptată, însă maximele nu vor mai depăși, în general, 15–16 grade. Totodată, sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie vor fi caracterizate de o probabilitate ridicată de precipitații, prezente aproape zilnic în mai multe regiuni.

În Banat, intervalul 23–26 martie aduce o vreme mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 15 și 18 grade. Ulterior, în următoarele trei zile, se va resimți o scădere accentuată de temperatură, de peste 6–7 grade în unele zile.

Spre finalul lunii martie și începutul lunii aprilie, regimul termic intră din nou pe o tendință de creștere, însă valorile maxime se vor opri în jurul a 13 grade. Din 2 aprilie, temperaturile diurne vor oscila, în general, între 12 și 14 grade. Minimele vor varia între 2 și 6 grade în prima săptămână, respectiv între 1 și 5 grade în a doua. Din 26 martie, sunt așteptate precipitații aproape zilnic.

În Crișana, vremea se încălzește progresiv până pe 26 martie, când media maximelor ajunge la 18 grade, pornind de la aproximativ 15 grade în 23 martie. După acest vârf, urmează o răcire de 6–7 grade în doar câteva zile.

Finalul lunii martie aduce o nouă creștere a temperaturilor, de 4–5 grade, însă începutul lunii aprilie menține valori moderate, între 11 și 15 grade. Minimele se vor situa între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 4 grade în a doua. Din 26 martie, probabilitatea de precipitații va fi ridicată, aproape zilnic.

În Transilvania, până pe 26 martie, temperaturile cresc treptat, cu maxime între 12 și 15 grade. Ulterior, se va produce o scădere de aproximativ 6 grade în următoarele două-trei zile.

Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, valorile maxime vor varia între 9 și 13 grade. Minimele vor coborî între 0 și 4 grade în prima parte a intervalului și între -1 și 3 grade în a doua parte. Din 27 martie, sunt prognozate precipitații aproape zilnice.

În Maramureș, perioada 23–27 martie va fi caracterizată de valori ridicate pentru această perioadă, cu maxime între 14 și 17 grade. Apoi, până la finalul primei săptămâni, temperaturile scad spre 9–12 grade.

În a doua parte a intervalului, maximele vor oscila între 10 și 14 grade, iar minimele vor porni de la aproximativ 2 grade și vor urca temporar la 4–5 grade în jurul zilelor de 27–28 martie, după care vor intra din nou pe un trend descendent. Din 27 martie, sunt posibile precipitații aproape zilnic.

În Moldova, primele patru zile aduc o creștere a temperaturilor, de la aproximativ 12 grade până la 16 grade pe 26 martie, moment în care vremea devine semnificativ mai caldă decât în mod obișnuit.

După acest interval, urmează o scădere de circa 5 grade, iar până la finalul prognozei maximele vor oscila între 11 și 14 grade. Minimele se vor menține, în general, între 2 și 5 grade. Din 27 martie, sunt prognozate precipitații aproape zilnic.

În Dobrogea, temperaturile vor rămâne relativ stabile pe întreaga perioadă analizată. Maximele se vor situa între 12 și 15 grade, iar minimele

între 3 și 6 grade.

Precipitațiile vor avea o probabilitate mai mare în ultimele zile ale lunii martie și în primele zile ale lunii aprilie.

În Muntenia, intervalul 24–26 martie aduce o încălzire semnificativă, cu maxime între 16 și 18 grade. Ulterior, între 27 și 28 martie, temperaturile scad cu aproximativ 6–7 grade.

Până la 1 aprilie, vremea se încălzește din nou, iar maximele urcă spre 15–16 grade. În zilele următoare, valorile se stabilizează între 12 și 15 grade. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 5 grade. Din 27 martie, sunt posibile precipitații aproape zilnic.

În Oltenia, temperaturile cresc de la 12 grade în 23 martie până la 18 grade în 26 martie. Apoi urmează o răcire, cu maxime de 11–12 grade în următoarele trei zile.

Ulterior, regimul termic se stabilizează, cu valori între 12 și 15 grade. Minimele vor fi în general între 2 și 5 grade. Din 26 martie, sunt așteptate precipitații aproape zilnic.

În zona montană, valorile termice vor rămâne constante pe tot parcursul intervalului, cu maxime între 0 și 5 grade și minime între -4 și -1 grad.

Precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic. Până pe 26 martie vor apărea pe arii restrânse, iar ulterior se vor extinde pe suprafețe mai mari.