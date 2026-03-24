Temperaturi neobișnuite de Florii și de Paști. Vremea rea le strică planurile românilor

Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 23 martie – 20 aprilie. Meteorologii anunță că ultimele zile din martie vor aduce temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, urmate de o răcire ușoară în primele săptămâni din aprilie, cu ploi frecvente în majoritatea regiunilor. Spre mijlocul și finalul intervalului, temperaturile și precipitațiile vor reveni aproape de valorile normale.

Săptămâna 23 – 30 martie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, în special în regiunile nordice.

Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în sud-vest, sud și est, precum și în zonele montane, iar în nord-vestul extrem se așteaptă precipitații deficitare.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât normalul pentru această perioadă, cu cele mai mari abateri în zonele montane. Precipitațiile vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea estică a teritoriului.

Săptămâna 6 – 13 aprilie aduce valori termice ușor mai mici decât mediile obișnuite, iar regimul pluviometric va fi ușor excedentar în est și sud-est, apropiat de normal în restul țării. În perioada 13 – 20 aprilie, temperaturile și cantitățile de precipitații vor fi aproape de valorile climatologice normale pe întreg teritoriul României.

Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat că vremea se va încălzi treptat pe parcursul acestei săptămâni. După un weekend cu variații mici de temperatură, minimele pot ajunge până la -5 grade Celsius în depresiunile estice din Transilvania și până la 6–7 grade în vest și sud-vest, în timp ce maximele vor rămâne apropiate de mediile climatologice.

Spre finalul săptămânii, maximele vor ajunge la 18–19 grade în mai multe regiuni, inclusiv în București. Pentru Paște, se estimează temperaturi de primăvară, cu maxime de 19–20 de grade, iar în Capitală, între 17 și 18 grade Celsius.

În Europa, primăvara 2026 va aduce temperaturi peste medie, dar și episoade de ninsori târzii și riscuri de îngheț, ca urmare a slăbirii fenomenului La Niña și a încălzirii bruște din stratosferă, arată prognozele centrelor meteorologice europene.