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Schimbare de strategie la Mercedes-Benz. Compania vizează sectorul militar

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Schimbare de strategie la Mercedes-Benz. Compania vizează sectorul militarMercedes. Sursa foto: Nguoilangbat | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Producătorul auto german Mercedes-Benz ia în calcul dezvoltarea prezenței sale în sectorul apărării și securității, prin extinderea producției de vehicule speciale. Anunțul a fost făcut în contextul unei colaborări cu un start-up specializat în tehnologii anti-drone, prezentată în cadrul Expoziției Aerospațiale Internaționale de la Berlin, transmite DPA.

Mercedes-Benz vede oportunități de creștere în sectorul apărării

Mercedes-Benz evaluează posibilitatea de a-și consolida activitatea în domeniul apărării și securității, pe fondul interesului tot mai mare pentru vehicule specializate destinate unor misiuni specifice.

Michael Schiebe, membru al conducerii companiei, a declarat că vehiculele și șasiurile utilizate pentru securitate, intervenții de salvare și apărare reprezintă în prezent mai puțin de 1% din vânzările totale ale grupului. Acesta a afirmat că firma consideră segmentul drept unul strategic și intenționează să îl dezvolte împreună cu partenerii săi.

Compania germană produce de mai bine de 45 de ani vehicule adaptate pentru astfel de utilizări și colaborează de mult timp cu armata germană.

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Modelele G-Class, cunoscute în cadrul Bundeswehr sub denumirea „Wolf”, sunt folosite în peste 50 de configurații diferite, de la vehicule medicale până la unități destinate forțelor speciale. De asemenea, modelul Sprinter este utilizat de ani de zile ca bază pentru diverse soluții din domeniul apărării și al protecției civile.

Sistem anti-drone

Sistem anti-drone / sursa foto: captură video

Mercedes-Benz, parteneriat pentru dezvoltarea unui sistem anti-drone

Mercedes-Benz a anunțat miercuri încheierea unei colaborări cu Tytan Technologies, un start-up specializat în tehnologia dronelor.

Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție în marja Expoziției Aerospațiale Internaționale de la Berlin. Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem de apărare împotriva dronelor, iar Mercedes-Benz va furniza vehiculele speciale necesare pentru integrarea acestei tehnologii.

Conducerea companiei nu exclude noi investiții în domeniu

Interesul grupului german pentru sectorul apărării a fost exprimat și recent de directorul general al companiei, care a arătat că este deschis extinderii activităților Mercedes-Benz în această zonă de business.

Posibila dezvoltare a segmentului de apărare vine într-un context în care industria europeană de securitate și apărare atrage tot mai multe investiții și proiecte de colaborare între producători din domenii diferite.

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