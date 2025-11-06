Ministrul Apărării explică investițiile din sectorul militar: Am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est

România a decis, împreună cu aliații din NATO, majorarea cheltuielilor pentru apărare, ca răspuns la comportamentul agresiv al Rusiei, a declarat vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

„Am hotărât, ca ţară, împreună cu aliaţii din NATO, să creştem cheltuielile pentru apărare pentru că am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est. Ne-am dat seama că fiecare trebuie să investim mai mult, să respectăm Articolul 3 din Tratat, care spune că fiecare ţară trebuie să fie pregătită să se apere. În caz că se întâmplă ceva, Articolul 5 spune că toţi ceilalţi 31 de membri sar să-l apere pe cel agresat. Şi este un lucru extraordinar că România este parte din această alianţă. Este o binecuvântare. Însă, trebuie să fim mai bine pregătiţi, trebuie să ne pregătim armata mai bine, trebuie să ne înzestrăm mai bine”, a declarat ministrul.

Ionuț Moșteanu, a declarat că următorii ani vor fi decisivi pentru dezvoltarea industriei de apărare din România, menționând că sectorul va beneficia de investiții majore și de o deschidere fără precedent către mediul privat.

Ministrul Apărării a mai explicat că modernizarea capacităților de producție și parteneriatele strategice cu statele aliate pot transforma România într-un actor regional important în domeniul apărării.

„Vom face modificări în legislație pentru a vă oferi posibilitatea să investiți mai rapid, să fiți mai agili, să concurați de la egal la egal cu industriile de apărare din alte țări”, a spus ministrul, adăugând că marile programe de înzestrare ale Armatei Române vor include condiții de localizare, pentru a stimula producția internă.

Moșteanu a subliniat că această abordare nu vizează doar dezvoltarea economică, ci și consolidarea securității naționale printr-o industrie de apărare capabilă să răspundă cerințelor moderne. Potrivit acestuia, investițiile în infrastructură militară și parteneriatele cu mediul privat vor contribui la crearea de locuri de muncă și la transferul de tehnologie în România, ceea ce va avea efecte pozitive pe termen lung asupra economiei.

În același timp, ministrul a atras atenția asupra nevoii urgente de reformă administrativă, considerând că statul trebuie să devină mai suplu și mai eficient.

„Administrația trebuie reformată, pentru că statul în momentul acesta este prea gras și trebuie subțiat. Putem funcționa cu o administrație mai mică”, a afirmat Moșteanu, adăugând că reorganizarea administrativ-teritorială este inevitabilă și că „e mai bine să o facem noi, înainte să fie prea târziu”.

Într-un interviu acordat Digi24, ministrul Apărării a anunțat că bugetul destinat apărării va crește gradual, urmând să atingă 5% din PIB până în 2035.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că Rusia continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru securitatea regională, amintind că „are o tradiție în a amenința vecinii, în a arunca la gunoi tratatele și valorile, în a folosi forța și minciuna”.

El a subliniat că Moscova și-a transformat întreaga economie într-o industrie de război, fapt ce impune statelor membre NATO să își consolideze capacitățile de apărare. În acest context, ministrul a precizat că România alocă în prezent 2,3% din PIB pentru apărare și va menține ritmul investițiilor destinate modernizării armatei, afirmând că „avem nevoie de o armată mai bine echipată, mai bine pregătită și mai bine motivată”.