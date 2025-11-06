Mark Rutte avertizează că amenințarea Rusiei va continua și după sfârșitul războiului din Ucraina

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat, joi, că dialogul dintre Alianță și industrie este esențial, deoarece amenințarea Rusiei va continua și după încheierea războiului, devenind una de durată, iar NATO trebuie să fie pregătită pe termen lung. „Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul”, a spus acesta, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti.

Secretarul general al NATO a subliniat că amenințarea Rusiei nu se va încheia odată cu sfârșitul războiului și că aceasta va deveni o „forță de destabilizare” atât în Europa, cât și la nivel global.

„Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran şi cu alţii. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiţi”, a spus acesta.

El a arătat că Alianța are nevoie de sprijinul industriei pentru a pune în practică ceea ce numește „pace prin forță”, subliniind că este necesară o creștere a producției din domeniu pentru a face față acestor amenințări.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la eveniment, că evoluțiile din regiune arată necesitatea ca Europa să accelereze procesul de reînarmare și să își consolideze capacitățile militare pentru a face față unei Rusii tot mai agresive.

„Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României. Pentru asta și pentru ceilalți aliați de pe flancul estic, dar și pentru NATO în ansamblu său, agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm”, a spus acesta.

Șeful statului a evidențiat că rolul NATO este acela de a proteja pacea și a afirmat că statele membre au responsabilitatea de a descuraja orice posibilă agresiune.

„Avem încredere de plină că NATO și aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al Alianței. Noi, aliații europeni, trebuie să ne asumăm responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a ne spori capabilitățile militare și de apărare. Și pentru asta este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană precum și cea transatlantică”, a mai spus Nicușor Dan.

El a arătat că aliații europeni trebuie să preia o parte tot mai mare din efortul militar, inclusiv prin creșterea investițiilor, pentru a atinge până în 2035 pragul de 5% din PIB stabilit la summitul NATO de la Haga. România a ajuns la 2,24% în 2025 și va continua să majoreze cheltuielile.