Bolojan l-a primit pe Mark Rutte, secretarul general NATO: România va moderniza armata și Flancul Estic

Ilie Bolojan, Mark Rutte. Sursa foto: gov.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit miercuri pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită oficială în România de la numirea în funcţie. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria și a vizat principalele priorități de securitate și apărare ale României.

Modernizarea capabilităților militare și relansarea industriei de apărare

Premierul Bolojan a subliniat că Guvernul României are ca obiectiv modernizarea capabilităţilor militare și relansarea industriei românești de apărare. În acest sens, va fi utilizat programul SAFE, iar lista proiectelor de investiţii este în curs de finalizare, urmând să fie prezentată Comisiei Europene până la sfârșitul lunii noiembrie.

Secretarul general Mark Rutte a reafirmat sprijinul NATO pentru apărarea colectivă conform articolului 5 și a salutat prezența trupelor aliate și inițiativele de consolidare a Flancului Estic. Rutte a subliniat că aceste măsuri contribuie direct la protejarea României și a regiunii Mării Negre.

Securitatea României în contextul războiului din Ucraina

Ilie Bolojan și Mark Rutte

Sursa foto: gov.ro

Discuțiile au abordat situația de securitate regională, inclusiv deciziile recente privind repoziționarea trupelor americane. Prim-ministrul a salutat angajamentul NATO de consolidare a posturii de apărare și descurajare, prin inițiative precum Santinela Estică, menită să sporească gradul de vigilență în fața amenințărilor, inclusiv incursiunile de drone din partea Rusiei.

Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova și Forumul NATO pentru Industria de Apărare

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova și au evidențiat importanța organizării la București a Forumului NATO pentru Industria de Apărare. Evenimentul reprezintă o oportunitate pentru companiile românești și cele din țările aliate de a identifica noi inițiative de modernizare a industriei de apărare.

