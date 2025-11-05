Politica

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, primit la Cotroceni de Nicușor Dan

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, primit la Cotroceni de Nicușor Dan
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a sosit în România, în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului. Acesta se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderii Parlamentului și va participa la NATO-Industry Forum 2025.

Nicușor Dan l-a primit pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni

Președintele României,Nicușor Dan, l-a primit miercuri la Palatul Cotroceni pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței. Discuțiile celor doi se vor concentra asupra amenințărilor cu care se confruntă NATO, în special pe Flancul Estic, și asupra modalităților de creștere a securității României.

Cei doi oficiali vor participa joi la NATO-Industry Forum 2025, organizat la București în perioada 5-6 noiembrie. Evenimentul este dedicat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele membre ale Alianței.

Mark Rutte va participa la NATO-Industry Forum

Vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, are loc în contextul Forumului NATO pentru Industria de Apărare. Președintele României și oficialul NATO vor participa împreună la forum pe 6 noiembrie, dedicat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele membre.

Mark Rutte la Cotroceni

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Pe agenda discuțiilor se află amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special pe Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

Secretarul NATO se va întâlni cu Ilie Bolojan și președinții Senatului și Camerei Deputaților

Premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, miercuri, la Palatul Victoria, iar oficialul va fi primit ulterior la Senat și la Camera Deputaților de președinții celor două foruri legislative. Programul continuă joi, de la ora 8:30, cu participarea lui Rutte și a președintelui României, Nicușor Dan, la NATO Industry Forum, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 de state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Forumul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din Statul Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.

 

