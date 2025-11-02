Politica

Nicușor Dan: Planul de redimensionare a trupelor americane are doar semnificație simbolică

Sursa foto: Președinția României
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică că planul de redimensionare a trupelor americane din Europa, inclusiv din România, are mai mult o valoare simbolică și nu pune în pericol securitatea regională.

Șeful statului a subliniat totodată că România nu va interveni în discuțiile interne ale Statelor Unite privind prezența militară americană în țara noastră.

Redimensionarea trupelor americane

Președintele a explicat că retragerea unor contingente militare americane are o anumită simbolistică:

„Bineînțeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, această modificare presupune revenirea trupelor americane din România la nivelul anterior declanșării conflictului din Ucraina, prin ajustarea rotației forțelor.

„Securitatea României și a Flancului Estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic rămâne în aceiași parametri”, a adăugat președintele.

Contextul legislativ din SUA

Nicușor Dan a menționat că România nu va interveni în dezbaterea din Congresul american, unde o alianță bipartită de parlamentari intenționează să blocheze planul administrației Trump privind retragerea trupelor americane din avanposturile NATO, inclusiv România.

Congresmenii urmează să prezinte o lege care ar împiedica retragerea efectivă, semnalând o confruntare legislativă între Casa Albă și lideri-cheie ai Congresului.

nato

nato / sursa foto: dreamstime.com

„Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și Statele Unite este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite și de-aia ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine”, a spus președintele, referindu-se la vizita planificată în SUA.

Exerciții ale trupelor NATO și vizita lui Mark Rutte

Președintele Nicușor Dan a amintit că în această perioadă se desfășoară un mare exercițiu NATO în România, la care participă peste 5.000 de militari.

Totodată, Forumul de Industrie NATO, care se organizează o dată la doi ani, are loc în aceste zile la București.

Șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare, a precizat președintele. Această vizită face parte dintr-o serie de consultări privind securitatea regională și cooperarea militară între România și Alianța Nord-Atlantică.

