Un alt stat NATO va suplini prezența trupelor americane retrase din România. Anunțul MAE

România va continua să beneficieze de o prezență militară puternică pe flancul estic al NATO, chiar și după retragerea parțială a trupelor americane. Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că aliați din cadrul NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente militare în țara noastră.

„Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno-americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, a spus șefa diplomației române într-un interviu acordat publicației Europa Liberă.

Decizia vine după ce Washingtonul a anunțat reducerea efectivelor americane dislocate temporar în România. Ministrul a explicat și de ce autoritățile române nu au făcut publică informația înaintea partenerilor americani.

Ea a precizat că anunțul privind retragerea parțială a fost planificat să fie făcut simultan de ambele părți, însă publicarea prematură a informației pe un site din Ucraina a devansat comunicarea oficială.

Ministrul Oana Țoiu a subliniat că decizia administrației Donald Trump de a opri rotația a aproximativ o mie de militari americani din România nu afectează parteneriatul strategic dintre cele două state.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană.(…) Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, a explicat ministrul.

Șefa diplomației a ținut să clarifice că relația dintre București și Washington rămâne solidă și că parteneriatul strategic este într-un moment de consolidare, nu de slăbiciune.

„Ce este foarte clar în acest moment şi reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversaţii bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, a subliniat Oana Țoiu.

În același interviu, ministrul de Externe a criticat dur reacția Partidului Social Democrat, după ce președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a informat populația despre decizia Administrației Trump, aflată inițial în presă.

„Premierul Ilie Bolojan este un premier care are încrederea partenerilor noştri şi cred că este riscant şi iresponsabil că anumiţi politicieni încearcă să îl atace pe premier folosind numele altor ţări şi vulnerabilizând în discursul public parteneriatul pe care îl avem”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a reiterat că România va continua să joace un rol strategic important în cadrul NATO, iar consolidarea apărării colective pe flancul estic rămâne o prioritate absolută pentru București.