Victor Ponta, reacție la adresa Oanei Țoiu: Pleacă trupele, ar trebui să pățească ceva

Victor Ponta a criticat-o pe Oana Țoiu pentru modul în care a gestionat întâlnirea de la Washington și a lipsa de reacție după retragerea trupelor americane din România, susținând că ministrul de externe ar fi trebuit să suporte consecințele. Într-o intervenție la România TV, acesta a comentat subiectul retragerii trupelor americane din România și motivul din spatele deciziei SUA.

Fostul premier Victor Ponta a criticat-o pe Oana Țoiu pentru modul în care a abordat întâlnirea cu senatorul Marco Rubio și pentru lipsa unor sancțiuni după retragerea trupelor americane din România. Potrivit lui Ponta, un ministru de externe ar fi trebuit să suporte consecințe pentru această situație, însă „nu pățește absolut nimic”.

Victor Ponta a declarat că Oana Gheorghiu, care inițial i-a criticat dur pe Trump și J.D. Vance, și-a schimbat ulterior poziția, afirmând că „eram nervoasă atunci, dar eu o să fiu cea mai pro-americană”.

Fostul premier Victor Ponta a comentat decizia Statelor Unite de a redimensiona o parte a trupelor dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv forțele staționate la Mihail Kogălniceanu, și a criticat abordarea guvernului privind securitatea națională și relațiile externe.

Soldati americani / sursa foto: dreamstime.comPonta a subliniat că această situație marchează prima dată când România nu mai beneficiază de protecția completă a trupelor americane, comparând situația cu menținerea trupelor în Polonia. El a mai spus că unele declarații oficiale care minimalizează impactul retragerii nu reflectă realitatea.

Ponta a comentat retragerea unei părți a trupelor americane din România, declarând că președintele țării nu a fost prezent la Casa Albă și nu a primit asigurări similare celor oferite Poloniei. Fostul premier a menționat că, în contextul acestei retrageri, este posibilă desfășurarea de trupe franceze și a atras atenția asupra costurilor suplimentare pentru România.

Ponta a criticat rolul propagandei politice, afirmând că aceasta a influențat periodic electoratul român și a permis alegerea unor lideri care, în opinia sa, critică și detestă administrația americană. El a subliniat că aceste alegeri pot avea consecințe asupra securității și cheltuielilor României și asupra sprijinului internațional pe care țara îl poate primi.