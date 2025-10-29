Ponta, despre Oana Gheorghiu: Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este condusă de oamenii lui Soros

După ce premierul Ilie Bolojan a ales să o propună pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, criticile la adresa acesteia au curs în spațiul public. Având în vedere că reprezentanta asociației „Dăruiește viață” a avut câteva poziții critice la adresa Administrației conduse de Donald Trump și l-a catalogat pe actualul președinte al SUA drept un „golan”, Victor Ponta și-a exprimat îngrijorarea vizavi de această propunere.

Gândul a publicat mesajul controversat postat de Oana Gheorghiu pe rețelele sociale, în care aceasta îi critica dur pe Donald Trump și pe J.D. Vance, referindu-se la prima întâlnire tensionată dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington în februarie.

Vjctor Ponta a lansat critici la adresa celor de pe scena politică.

„În România, pentru propagandiști, propriile vorbe nu contează. Și ce dacă ai măscărit Catedrala, iar apoi te duci și stai înprimul rând? Ce contează dacă l-ai înjurat pe Trump și pe echipa lui, iar apoi leșini de plăcere când prinzi o poză cu un apropiat al lui Trump? Ce contează dacă spui că nu mărești TVA-ul și taxele, dar le mărești în fiecare zi? Ce contează dacă spui că te lupțicu „PSD – ciuma roșie”, dar apoi te pupi la fiecare ședință de Guvern? Important estecă le merge tot timpul! PROPAGANDA „dresorilor de foci” nu pune preț pe cuvinte — ele sunt doar un instrument pe care îl folosesc, de 25 de ani, ca să păcălească aceiași oameni, să voteze în același fel, din frustrare și ură, fără să înțeleagă că sunt manipulați mereu împotriva propriei țări și a propriilor interese”, a scris Ponta pe Facebook.

Potrivit fostului premier Victor Ponta, există riscul ca Administrația lui Donald Trump să afle despre pozițiile publice exprimate anterior de Oana Gheorghiu, ceea ce ar putea avea implicații pentru imaginea României pe plan internațional.

„Dar ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca vicepremier al României despre președintele Trump? Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este o țară condusă de oamenii lui Soros, care de fapt urăsc din inimă tot ceea ce reprezintă astăzi SUA? Sunt consecințe sau nu?”, a adăugat el.

La final, fostul premier se întreabă premierul Bolojan a avut discuții cu serviciile înainte de a lua această decizie.

„Serviciilor din România li s-a cerut o analiză de către premierul Bolojan înainte de a face propunerea? Președintele Dan are pe masa sa această analiză? Va decide în interesul României sau doar în interesul și orgoliul „propagandei”? O să ne lămurim în câteva zile”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

„Este incredibil prin ce trece Володимир зеленський, Volodimir Zelenski este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu la acea vreme.

La rândul lui, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, ca urmare a declarațiilor lansate de aceasta pe rețelele sociale.