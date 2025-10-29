Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și propusă pentru funcția de vicepremier de premierul Ilie Bolojan, a explicat motivele pentru care postările sale critice la adresa administrației Trump au atras atenția publicului.

„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.”

Ea a subliniat că mesajele sale au fost întotdeauna opinii personale, exprimate ca cetățean și membru al societății civile, și că nimic din ce a postat nu angajează în vreun fel statul român sau Guvernul.

Deși recunoaște că formularea mesajelor ar fi putut fi diferită, Oana Gheorghiu a subliniat respectul profund față de Statele Unite și recunoștința pentru contribuția lor la securitatea euro-atlantică.

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.”

Postările critice ale acesteia au vizat în special modul în care liderii americani au interacționat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval. Într-o postare din 28 februarie, ea a criticat dur comportamentul președintelui Donald Trump și al senatorului JD Vance.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om.”

O altă postare din 1 martie a remarcat că SUA, deși o țară măreață, se afla temporar sub conducerea unor lideri inadecvați: „America este o țară măreață, condusă temporar de oameni mici.”

De asemenea, Oana Gheorghiu a comentat asupra declarațiilor oficialilor americani privind politica internă a României, atrăgând atenția asupra pericolului pentru democrație atunci când liderii joacă cu puterea în interes propriu.

„Dar ce se întâmplă cu democrația americană, când amenințarea vine chiar din interior? Când puterea devine un joc al miliardarilor și al unor lideri care cred că dețin adevărul absolut și care pare că vor și puterea absolută?”

În plus, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a criticat deciziile politice interne. În mai, ea a condamnat lipsa unei poziții publice a PSD în finala prezidențială.