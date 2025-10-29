Politica

Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional

Comentează știrea
Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoționalOana Gheorghiu. Sursa foto: Facebook/Oana Gheorghiu
Din cuprinsul articolului

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și propusă pentru funcția de vicepremier de premierul Ilie Bolojan, a explicat motivele pentru care postările sale critice la adresa administrației Trump au atras atenția publicului.

„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.”

Oana Gheorghiu, despre postările sale

Ea a subliniat că mesajele sale au fost întotdeauna opinii personale, exprimate ca cetățean și membru al societății civile, și că nimic din ce a postat nu angajează în vreun fel statul român sau Guvernul.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

„Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, a scris ea pe Facebook.

Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Ionuț Moșteanu: SUA se vor uita mai mult către Indo-Pacific. România rămâne o țară sigură
Ionuț Moșteanu: SUA se vor uita mai mult către Indo-Pacific. România rămâne o țară sigură

Deși recunoaște că formularea mesajelor ar fi putut fi diferită, Oana Gheorghiu a subliniat respectul profund față de Statele Unite și recunoștința pentru contribuția lor la securitatea euro-atlantică.

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.”

A criticat comportamentul lui Trump

Postările critice ale acesteia au vizat în special modul în care liderii americani au interacționat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval. Într-o postare din 28 februarie, ea a criticat dur comportamentul președintelui Donald Trump și al senatorului JD Vance.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil.

Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om.”

O altă postare din 1 martie a remarcat că SUA, deși o țară măreață, se afla temporar sub conducerea unor lideri inadecvați: „America este o țară măreață, condusă temporar de oameni mici.”

Oana Gheorghiu, despre deciziile politice

De asemenea, Oana Gheorghiu a comentat asupra declarațiilor oficialilor americani privind politica internă a României, atrăgând atenția asupra pericolului pentru democrație atunci când liderii joacă cu puterea în interes propriu.

„Dar ce se întâmplă cu democrația americană, când amenințarea vine chiar din interior? Când puterea devine un joc al miliardarilor și al unor lideri care cred că dețin adevărul absolut și care pare că vor și puterea absolută?”

În plus, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a criticat deciziile politice interne. În mai, ea a condamnat lipsa unei poziții publice a PSD în finala prezidențială.

„Pentru PSD, o orientare pro-Rusia pare acceptabilă. Mai bine aruncă țara în haos decât să admită că au greșit, că au pierdut, că au împovărat țara ca să câștige alegeri și nu le-a ieșit. Am mai văzut oare genul ăsta de reacție, la PSD?”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:31 - Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariat
11:24 - Ciucu, mesaj pentru Grindeanu după atacul la Gheorghiu: Cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate
11:13 - Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
11:04 - Ponta, despre Oana Gheorghiu: Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este condusă de oame...
10:57 - Explozia din Rahova. Anchetatorii au stabilit epicentrul deflagrației. Blocul afectat este impropriu pentru locuit
10:50 - Atacuri armate în Washington D.C..Mai mulți răniți și arestări în apropierea Universității Howard

HAI România!

Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Proiecte speciale