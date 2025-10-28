International

Zelenski anunță intensificarea pregătirilor pentru noi atacuri asupra infrastructurii ruse

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că în timpul unei şedinţe a Statului Major al comandantului suprem au fost stabilite noi sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei.

Potrivit preşedintelui, întâlnirea a reunit producători de arme şi toţi cei responsabili de utilizarea acestora, fiind analizată capacitatea Ucrainei de a aplica ceea ce Zelenski a numit „sancţiuni de lungă distanţă” împotriva Rusiei.

Zelenski anunță contracte pe termen lung cu producătorii de arme

În timpul şedinţei, Zelenski a menţionat că în prezent se lucrează cu producătorii de arme la contracte pe termen lung, o durată de trei ani permiţând „producătorilor să planifice mai bine utilizarea resurselor şi să mărească aprovizionarea forţelor armate”.

El a adăugat că numărul acestor contracte va creşte în perioada următoare.

Analiza eficacităţii atacurilor şi nevoile de apărare

Întâlnirea a inclus şi rapoarte privind atacurile ruseşti care vizează infrastructura şi instalaţiile energetice. Participanţii au identificat noi nevoi de apărare şi au stabilit sarcini de cooperare cu partenerii internaţionali în furnizarea de sisteme de apărare aeriană.

„Partenerii noştri dispun de sistemele necesare şi este important ca diplomaţia ucraineană să fie mai activă în pregătirea deciziilor relevante”, a spus Zelenski.

Lovituri recente asupra infrastructurii din Rusia

Conform sursei, în noaptea de 22-23 octombrie, forţele de apărare ale Ucrainei au lovit o rafinărie de petrol în Ryazan, precum şi o rafinărie şi un depozit de muniţie pe teritoriul Rusiei.

Aceste acţiuni au fost menţionate în contextul strategiei de extindere a atacurilor cu rază lungă de acţiune.

Deciziile luate în timpul şedinţei vin în contextul tensiunilor continue dintre Ucraina și Rusia și al nevoii de consolidare a capacităţii militare ucrainene.

Planificarea pe termen lung a contractelor cu producătorii de arme urmăreşte asigurarea unei aprovizionări constante și adaptarea la cerinţele strategice pe termen mediu.

