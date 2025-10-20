Ce s-a întâmplat, de fapt, la întâlnirea Trump-Zelenski. Relatarea FT, contrazisă de surse directe

Președintele american Donald Trump i-ar fi cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să cedeze o parte din teritoriu pentru a încheia ctât mai rapid războiul, însă ulterior a fost de acord să încerce să pună capăt „acestei situații pe linia actuală”, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Politico.

Volodimir Zelenski a mers la Casa Albă în speranța de a-l convinge pe Trump să accepte să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk pentru lupta împotriva invaziei rusești. Dar liderul ucrainean a plecat nemulțumit de rezultatul summitului, potrivit unei a doua persoane din apropierea celor doi, care a vorbit cu Politico sub protecția anonimatului.

Donald Trump, care a vorbit cu președintele rus Vladimir Putin timp de două ore, joi, a declarat după întâlnirea de vineri cu Zelenski: „Cred că președintele Putin vrea să pună capăt războiului”.

Însă, în timpul discuțiilor cu Zelenski, potrivit persoanei familiarizate cu problema citată mai sus, „americanii au spus că Putin vrea să continue lupta și are o mașinărie de război puternică”.

„Apoi [trimisul special al SUA Steve] Witkoff a intrat în conversație și a spus că rușii își propun să cucerească întregul Donbas... Și în încăpere exista sentimentul că americanii îi testau pe ucraineni dacă ar fi de acord cu așa ceva”, a mai spus persoana respectivă.

Pentru Ucraina, renunțarea la regiunea Donbas, bine fortificată, ar fi o opțiune proastă, pentru că se teme că acest lucru ar deschide o cale clară pentru Rusia de a cuceri mai ușor teritorii suplimentare. Dar nu este prima dată când administrația Trump sugerează un schimb de teritorii care ar putea duce la o pace rapidă.

„Zelenski nu a fost de acord ca Ucraina să cedeze teritorii pe care Rusia nu a reușit să le ocupe. În cele din urmă, Trump a încheiat întâlnirea spunând: «Bine, hai să încercăm să încheiem lucrurile pe linia actuală»”, a declarat sursa citată.

Europenii consideră că Putin i-ar fi schimbat lui Trump opinia, după ce, recent, el declarase că Ucraina își poate recupera tot teritoriul pierdut și „chiar mai mult”. „Cu un singur apel telefonic, Putin pare să-i fi schimbat din nou părerea președintelui Trump cu privire la Ucraina”, a declarat o altă sursă pentru Politico Brussels Playbook.

„Acum patru zile, discutam despre rachetele Tomahawk; acum, accentul se pune pe concesiile teritoriale ale Ucrainei”, au adăugat ei. „Este responsabilitatea Europei să se asigure că următoarea schimbare de poziție a lui Trump va fi în favoarea Ucrainei”.

Între timp, relatarea apocaliptică a Financial Times, care a scris că întâlnirea dintre Zelenski și Trump s-ar fi transformat în mai multe momente într-o ceartă gălăgioasă, cu Trump „înjurând tot timpul” și, la un moment dat, aruncând deoparte hărți ale frontului și insistând ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei, s-a dovedit a fi cel puțin exagerată, dacă nu falsă integral.

Prima sursă citată de Politico, familiarizată cu întâlnirea, a declarat că „Trump nu a aruncat nicio hartă de război. A spus doar că s-a săturat de alte hărți”. Iar un diplomat al UE, a declarat, tot pentru Politico, că întâlnirea dintre Trump și Zelenski „nu a fost atât de sumbră pe cât s-a relatat”.

În plus, doi experți în politică externă din Partidul Republican, care au cunoștințe directe despre întâlnirea de la Casa Albă, au declarat că Trump nu a înjurat. „Întâlnirea a fost un eșec pentru ucraineni, mai degrabă decât un dezastru”, a punctat unul dintre ei.

Iar celălalt a spus: „Nu a fost o întâlnire proastă, ci doar o victimă a unui moment nepotrivit și a unor așteptări nerealiste”.

Aliații republicani ai Ucrainei l-au îndemnat pe Volodimir Zelenski să-și anuleze călătoria de vineri, argumentând că a fost nepotrivită deoarece Washingtonul este preocupat acum de închiderea guvernului, iar Casa Albă este concentrată pe Orientul Mijlociu, au adăugat ei.

Echipa lui Zelenski a fost, de asemenea, sfătuită să nu acorde prioritate cererii de rachete Tomahawk, mai ales având în vedere apelul telefonic Trump-Putin din ziua precedentă întâlnirii Casei Albe cu președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski, după întâlnire, a declarat că mesajul lui Trump a fost „amestecat”. Întrebat dacă este încrezător că va primi rachete Tomahawk, el a răspuns cu un zâmbet ironic: „Sunt realist”, adăugând că reticența lui Trump reprezenta doar poziția SUA „pentru astăzi”.