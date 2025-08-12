International

Zelenski i-a transmis lui Trump că nu acceptă termenii pe care îi stabilește cu Putin

Zelenski i-a transmis lui Trump că nu acceptă termenii pe care îi stabilește cu PutinPutin, Trump, Zelenski / sursa foto: dreamstime.com
Zelenski a transmis marți că nu va accepta nicio decizie referitoare la Ucraina luată de Donald Trump și Vladimir Putin la  întâlnirea din Alaska, unde liderii discută un posibil acord de pace.

Președintele ucrainean a subliniat că lipsa participării unui reprezentant de la Kiev face imposibilă validarea oricăror înțelegeri privind teritoriul sau viitorul țării.

Întâlnirea Trump–Putin fără participarea lui Zelenski

Declarația lui Zelenski a venit înaintea discuțiilor programate pentru vineri între Donald Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc în Alaska.

Întâlnirea are ca scop discutarea unui potențial acord de pace între Rusia și Ucraina, însă liderul de la Kiev a exclus ferm posibilitatea ca soarta Ucrainei să fie decisă în absența sa.

Trump a afirmat că Zelenski va fi contactat după discuțiile cu Putin, dar a subliniat că decizia finală ar trebui să aparțină părților direct implicate în conflict.

Președintele ucrainean a exprimat speranța că Trump înțelege importanța implicării directe a Kievului. Totodată, el a recunoscut că dialogul bilateral dintre SUA și Rusia poate fi relevant pentru parcursul diplomatic, însă a insistat că o eventuală soluție durabilă trebuie negociată într-un format trilateral, implicând direct Ucraina.

Reacții și poziții internaționale

Trump a declarat că un posibil acord ar putea include „schimburi de teritorii”, considerate „în beneficiul Ucrainei”, deși liderul ucrainean a indicat că o astfel de cedare ar necesita acord constituțional, dificil de obținut.

Fostul președinte american a menționat că modificările de frontieră ar viza „echilibrarea liniilor de luptă” și ar putea schimba controlul asupra unor teritorii ocupate de Rusia.

Trump, Zelenski

Trump, Zelenski / sursa foto: dreamstime.com

În paralel, liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, au intensificat consultările pentru a coordona o strategie comună înaintea întâlnirii din Alaska.

Oficialii britanici au avertizat statele UE că insistența asupra pozițiilor Ucrainei ar putea „irita” pe Trump, recomandând o abordare mai moderată. De asemenea, Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei, a emis o declarație solicitând ca negocierile să aibă loc doar după o încetare a focului din partea Rusiei, potrivit antena3.ro.

Zelenski, posibil participant la summitul Trump–Putin din Alaska

Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că există șanse reale ca Volodimir Zelenski să fie prezent la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată pe 15 august în Alaska.

Oficialul a precizat că mai multe state europene sprijină participarea liderului ucrainean, însă decizia finală aparține președintelui american.

