Nicușor Dan, conversație telefonică cu Zelenski. România sprijină o pace durabilă în Ucraina







Nicușor Dan a transmis, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susținerea fermă a României pentru o pace justă și durabilă în regiune. Discuția, desfășurată marți, a pus accent pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, dar și pe rolul decisiv al poporului ucrainean în stabilirea propriului viitor.

Marți, Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică oficială cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care a reafirmat poziția României privind susținerea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei.

Această declarație a fost făcută în contextul tensiunilor crescânde din regiune și a negocierilor care urmau să aibă loc între liderii europeni și președintele american Donald Trump, înainte de întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Nicușor Dan a subliniat că o pace durabilă nu poate fi atinsă fără implicarea directă a Ucrainei și respectarea dreptului său de a-și decide liber viitorul, potrivit Administrației Prezindențiale.

În aceeași zi, Nicușor Dan a semnat, alături de ceilalți lideri europeni, o declarație comună publicată pe site-ul Consiliului European, care reafirmă poziția Uniunii Europene privind conflictul din Ucraina. Documentul subliniază că frontierele nu pot fi schimbate prin forță și solicită implicarea Ucrainei în negocieri, respingând sugestiile unui schimb de teritorii.

Deși această declarație a fost susținută de toate statele membre UE, Ungaria s-a abținut, iar premierul Viktor Orban a criticat-o drept o încercare de a impune condiții pentru întâlniri la care nu au fost invitați. Oficialii europeni, printre care și cancelarului german Friedrich Merz, au precizat că scopul summit-ului este exercitarea presiunii asupra Rusiei în vederea negocierilor de pace și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina.