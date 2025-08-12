International Viktor Orban, noi critici față de UE. Premierul a explicat refuzul Ungariei de a semna declarația privind Ucraina







Ungaria a refuzat să semneze Declarația UE privind Ucraina, document asumat, marți, de statele membre. Viktor Orban a explicat refuzul Ungariei de a semna documentul, aducând noi critici politicii externe a UE. El spune că ''ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul'', transmite Agerpres.

Viktor Orban afirmă că „singura măsură rezonabilă pentru liderii europeni ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia”, pe modelul summitului SUA-Rusia.

„Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”, a afirmat premierul maghiar.

Declarația UE „încearcă să stabilească o serie de condiții pentru o întâlnire la care liderii europeni nici măcar nu au fost invitați”, a mai spus Orban.

În alocuținea sa pe pagina de socializare, Orban a continuat să critice politicia externă promovată de oficialii europeni.

”Este suficient de trist că UE a fost ținută pe tușă. Mai rău de atât pentru noi ar fi să dăm instrucțiuni de pe bancă”, a afirmat el.

Premierul maghiar crede că ”o decizie matură” ar fi organizarea unui summit UE - Rusia, după modelul întâlnirii Trump - Putin, din Alaska. ”Dați o șansă păcii!'', a mai scris șeful Executivului de la Budapesta.

Liderii statelor membre UE - cu excepția Ungariei - au semnat o declarație comună privind Ucraina. Documentul a fost publicat marți, cu trei zile înaintea întâlnirii din Alaska între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin.

Oficialii europeni salută ''eforturile președintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei”. Ei speră ”la realizarea unei păci juste și durabile, la securităte pentru Ucraina''.

''O pace justă și durabilă care aduce stabilitate și securitate trebuie să respecte dreptul internațional.Principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și acela că frontierele internaționale nu trebuie să fie schimbate prin forță. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina'', mai arată textul declarației.

Semnatarii promit că UE, în coordonare cu SUA și alți parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic. ”Ucraina își exercită dreptul său intrinsec de autoapărare”, subliniază documentul.