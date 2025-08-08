International Viktor Orban susține că are soluția pentru ca războiul din Ucraina să înceteze







Viktor Orban a declarat că organizarea urgentă a unui summit între Rusia și Europa este singura cale realistă pentru a opri conflictul din Ucraina.

Premierul ungar susține că liderii europeni trebuie să negocieze direct cu Moscova, fără implicarea Ucrainei în faza inițială, pentru a deschide un posibil drum către pace. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru radioul public ungar și vine pe fondul tensiunilor persistente din regiune.

Potrivit lui Viktor Orban, Uniunea Europeană ar trebui să fie reprezentată de liderii statelor cheie – cancelarul Germaniei și președintele Franței, și nu de conducerea instituțiilor comunitare. El a reafirmat că această propunere fusese lansată de Ungaria în urmă cu câțiva ani, dar a fost ignorată de Bruxelles. Premierul consideră că o discuție directă între marile puteri europene și Rusia ar putea duce la o încetare a focului și la o eventuală ridicare a sancțiunilor.

Orban a precizat că este nevoie de un teren neutru pentru organizarea unei asemenea întâlniri, departe de presiuni externe și de formatul diplomatic clasic. El a adăugat că Ucraina nu ar trebui să participe la negocieri în această etapă, întrucât pozițiile sale sunt, în opinia lui, „inflexibile” și „păstrează conflictul blocat”.

În paralel cu inițiativa lui Viktor Orban, președintele rus Vladimir Putin a confirmat că ar putea avea o întrevedere directă cu fostul lider american Donald Trump în perioada următoare. Totodată, Putin a exclus prezența lui Volodimir Zelenski la o eventuală masă a negocierilor, afirmând că „anumite condiții ale Rusiei” trebuie respectate înainte de orice progres.

Kremlinul insistă asupra recunoașterii anexărilor teritoriale și a neutralității Ucrainei ca puncte de plecare în discuții. Oficialii americani nu au confirmat încă întâlnirea, dar ideea unei reluări a dialogului dintre Washington și Moscova a generat reacții diverse în rândul liderilor europeni.

Poziția lui Viktor Orban evidențiază tot mai clar ruptura dintre Budapesta și restul UE în privința abordării față de Rusia. În timp ce majoritatea statelor membre sprijină ferm Ucraina și impun sancțiuni dure Moscovei, Ungaria continuă să adopte o politică independentă, punând accent pe diplomație și interese economice.

Dacă ideea unui summit propus de Orban ar prinde contur, ar putea genera un precedent periculos pentru coeziunea UE. Ar însemna o recunoaștere tacită a cerințelor Kremlinului și o relativizare a poziției ucrainene în conflict, potrivit Hungary Today.