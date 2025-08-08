International Wall Street Journal a aflat ce dorește Putin ca să se retragă din Ucraina







Putin ar intenționa să ceară recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ocupate în estul Ucrainei în cadrul unei întâlniri cu Donald Trump. Liderul de la Kremlin ar fi dispus să retragă trupele ruse din alte regiuni ucrainene, în schimbul unei concesii diplomatice majore din partea SUA.

Potrivit Wall Street Journal, Putin este pregătit să negocieze un acord direct cu Donald Trump, în care va solicita ca Statele Unite să recunoască oficial anexarea regiunilor ocupate de Rusia în estul Ucrainei. În contrapartidă, Moscova ar fi gata să retragă forțele sale armate din zone precum Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk, regiuni în care prezența militară rusă este limitată sau temporară.

Această propunere, care nu a fost prezentată public, se conturează în culisele relațiilor diplomatice dintre Moscova și Washington. Conform surselor citate, Putin urmărește obținerea unei recunoașteri internaționale a ceea ce Rusia consideră deja teritoriu rusesc, pentru a transforma câștigurile militare în realitate politică durabilă.

Sursele citate de WSJ susțin că Trump ar fi deschis către o înțelegere rapidă cu Kremlinul, motivat de dorința de a încheia conflictul și de a livra o „victorie diplomatică” în timpul campaniei sale.

În schimb, Ucraina a respins categoric ideea oricărei concesii teritoriale, deși ar putea accepta un armistițiu temporar care să înghețe actuala linie a frontului.

Reacțiile din partea aliaților europeni sunt deja anticipate: o recunoaștere formală a anexării de către SUA ar putea provoca rupturi în cadrul NATO și UE, subminând sprijinul occidental pentru Ucraina. De asemenea, analiștii avertizează că o astfel de decizie ar încuraja și alte regimuri autoritare să recurgă la forță pentru a-și extinde granițele.

Dacă propunerea lui Putin va fi acceptată, consecințele ar putea fi profunde. Ar legitima agresiunea teritorială, subminând principiile fundamentale ale dreptului internațional și ar slăbi poziția Ucrainei în orice viitoare negocieri de pace și ar deschide calea unei noi ordini regionale dominate de Rusia.

Pe plan intern, Putin ar putea folosi acest „succes” diplomatic pentru a-și consolida puterea și pentru a justifica în fața populației costurile enorme ale invaziei.

În plan global, o eventuală înțelegere între Moscova și Washington, în absența Kievului, ar marca o schimbare radicală în dinamica conflictului și în echilibrul puterilor.