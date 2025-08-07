Politica Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina: O crimă de război șocantă







Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se află în aceste zile într-o vizită oficială la Kiev, prima de acest fel din partea unui reprezentant român de rang înalt după începutul invaziei ruse din 2022.

Programul său include discuții cu oficiali ucraineni importanți și o deplasare la Cernăuți, unde va întâlni membrii comunității de etnici români.

Țoiu a declarat că scopul vizitei este să transmită un mesaj clar de solidaritate față de Ucraina, subliniind atât justificarea morală, cât și interesul național al României în susținerea acestei țări împotriva agresiunii ruse. „Nu putem rămâne indiferenți față de suferința și violența la care este supusă Ucraina”, a spus ministrul.

Prima oprire a fost spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, care anul trecut a fost ținta unui atac brutal al forțelor ruse, calificat de ministru drept o crimă de război.

„A fost o crimă de război şocantă, care ne-a arătat încă o dată faţa barbară a regimului de la Kremlin. Ca mamă, cuvintele nu pot exprima durerea văzută în ochii acestor copii nevinovați, afectați de război și de tratamente complicate”, a spus Oana Țoiu. Ea a remarcat cu bucurie faptul că spitalul a fost refăcut și continuă să ofere îngrijiri vitale pacienților săi.

În cadrul vizitei, șefa diplomației române a mers și la Școala Supereroilor, un program destinat copiilor bolnavi de cancer care, în ciuda greutăților, continuă să își urmeze educația.

„Hotărârea acestor copii de a nu renunța la școală în ciuda suferinței este o lecție de curaj pentru toți. Admirația mea este totală pentru acești tineri luptători”, a subliniat Țoiu pe Facebook.

Ea a lăudat, totodată, eforturile fundației Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, și ale partenerilor internaționali, care sprijină aceste inițiative de speranță și susținere pentru copii afectați de război.

Încheind vizita la Kiev, Oana Țoiu a reafirmat angajamentul României față de Ucraina. „Această luptă este despre protejarea copiilor vulnerabili, despre viitorul lor și al nostru. România va rămâne alături de Ucraina, pentru că fiecare victorie a lor este și victoria noastră”, a concluzionat ministrul.

Înaintea acestei misiuni, Oana Țoiu a anunțat că va merge și la Cernăuți, pentru a dialoga cu comunitatea românească locală, întărind astfel legăturile culturale și sprijinul reciproc dintre cele două țări.