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Ucraina a lovit o instalație strategică a rușilor. Moscova anunță victime după atac

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Ucraina a lovit o instalație strategică a rușilor. Moscova anunță victime după atacArmata Ucraina. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un atac cu drone atribuit Ucrainei a provocat sâmbătă moartea unei persoane și un incendiu într-un port din sudul Rusiei, în timp ce armata ucraineană a anunțat că a lovit o instalație petrolieră din regiunea Volgograd. Noile incidente au loc pe fondul blocajului negocierilor privind încheierea războiului și al continuării atacurilor asupra infrastructurii energetice ruse, relatează Reuters.

Ucraina a lovit o instalație strategică a rușilor. Moscova anunță victime după atac

Autoritățile ruse au transmis că un atac cu drone a vizat portul Temriuk, situat în regiunea Krasnodar. Potrivit guvernatorului Veniamin Kondratiev, o persoană și-a pierdut viața, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu la un terminal maritim.

Anunțul a fost făcut pe platforma Telegram, unde oficialul rus a prezentat primele informații despre incident.

Zona nu este la primul atac de acest fel. La sfârșitul lunii mai, serviciile de securitate ucrainene au anunțat că au lovit un terminal de gaze aflat în aceeași regiune.

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Volgograd

Volgograd. Sursă foto: X

Ucraina revendică lovirea unei instalații petroliere

În paralel, autoritățile din regiunea Volgograd au anunțat producerea unui incendiu într-o zonă industrială din districtul Kotovo.

Guvernatorul Andrei Bocearov nu a oferit detalii despre amploarea pagubelor și nici despre obiectivul afectat.

Ulterior, Statul Major General al Ucrainei a anunțat că forțele sale au lovit o instalație de prelucrare și pompare a petrolului aflată în apropierea localității Kotovo, precizând că atacul a provocat un incendiu.

Potrivit armatei ucrainene, obiectivul are un rol important în procesarea, transportul și pomparea petrolului către rafinăriile din Rusia și către infrastructura destinată exporturilor.

Infrastructura energetică rămâne o țintă importantă

Loviturile asupra sectorului energetic rus au continuat în ultimele luni, Kievul vizând frecvent instalații considerate importante pentru economia și logistica Federației Ruse.

La începutul lunii iunie, Reuters relata că rafinăria de petrol din Volgograd, deținută de Lukoil, și-a suspendat activitatea de procesare a țițeiului după un atac cu drone produs la sfârșitul lunii mai.

Noile atacuri au loc într-un moment în care perspectivele unei soluții negociate pentru conflictul din Ucraina rămân incerte, iar confruntările dintre cele două părți continuă atât pe front, cât și asupra infrastructurii considerate strategice.

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