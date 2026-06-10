Ucraina și Letonia au semnat un acord nou de cooperare în domeniul apărării, care vizează transferul de expertiză ucraineană în combaterea dronelor și dezvoltarea unor proiecte comune de producție militară, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut marți de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja summitului statelor nordice și baltice desfășurat la Tallinn, capitala Estoniei.

Acordul vine într-un moment în care țările europene caută să își consolideze capacitățile de apărare, iar experiența acumulată de Ucraina în războiul cu Rusia este considerată tot mai valoroasă pentru aliații săi.

Potrivit autorităților letone, înțelegerea va permite transferul de cunoștințe tehnologice și dezvoltarea unor programe comune în industria de apărare.

Premierul leton Andris Kulbergs a declarat că acordul prevede sosirea imediată în Letonia a unor experți ucraineni specializați în combaterea dronelor. Aceștia provin din unități care au acumulat experiență directă pe frontul din Ucraina.

„Trebuie să ne protejăm cerul și nimeni nu știe cum să facă asta mai bine decât Ucraina”, a declarat Kulbergs în cadrul unei conferințe de presă organizate la Tallinn.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe platforma X, premierul leton a explicat că scopul acordului este adoptarea soluțiilor tehnologice dezvoltate de Ucraina, pregătirea personalului militar leton și extinderea cooperării industriale dintre cele două țări.

În ultimii ani, dronele au devenit unul dintre cele mai importante instrumente utilizate în conflictul dintre Ucraina și Rusia. Kievul a investit masiv în dezvoltarea tehnologiilor fără pilot, iar experiența dobândită pe front a transformat Ucraina într-un partener căutat de numeroase state europene.

Potrivit lui Rustem Umerov, președintele Consiliului pentru Apărare și Securitate al Ucrainei, Letonia este a șasea țară care aderă la inițiativa de cooperare cu drone promovată de Kiev.

Luna trecută, Volodimir Zelenski declara că aproape 20 de state și-au exprimat interesul pentru acorduri similare cu Ucraina.

„Ucraina este interesată să se asigure că fiecare regiune a Europei are suficientă protecție împotriva amenințărilor rusești”, a transmis liderul ucrainean.

Semnarea acordului a avut loc în cadrul reuniunii formatului NB8, care reunește Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Suedia, Norvegia, Islanda și Danemarca. Liderii participanți au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei și despre consolidarea securității regionale.

În declarația comună adoptată după summit, statele participante au subliniat că viitoarea cooperare cu Ucraina se va concentra pe schimbul de experiență militară, instruire, informații de pe câmpul de luptă și dezvoltarea comună a industriei de apărare.

Ukraine–Nordic-Baltic Summit. I want to thank Estonia for hosting. The NB8 format is very practical. There are three key priorities: First, to make diplomacy more active. We discussed today how to do that. Second, to provide Ukraine with air defense and strengthen our… pic.twitter.com/2pcSXz32e1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

Documentul salută, de asemenea, colaborarea privind dronele și alte tehnologii militare ucrainene testate în condiții reale de luptă.

Acordul dintre Ucraina și Letonia apare pe fondul unor incidente recente în care drone au pătruns în spațiul aerian al statelor baltice. Autoritățile din regiune și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile de securitate generate de conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Kievul susține că unele dintre aceste incidente sunt provocate de interferențe electronice care afectează traseele dronelor aflate în misiune. În acest context, expertiza ucraineană în domeniul apărării anti-drone este considerată un element important pentru consolidarea securității aliaților europeni.