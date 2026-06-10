Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou aderarea țării sale la NATO în cadrul summitului statelor nordice și baltice desfășurat la Tallinn, capitala Estoniei, potrivit TVP World.

Liderii reuniți la eveniment și-au reafirmat sprijinul pentru aspirațiile euroatlantice ale Kievului și pentru integrarea Ucrainei în structurile occidentale.

Alături de președintele Estoniei, Alar Karis, Zelenski a declarat că Europa are nevoie de o Ucraină capabilă să se apere și a susținut că locul țării sale este în Alianța Nord-Atlantică.

Declarațiile vin într-un moment în care Kievul încearcă să obțină garanții suplimentare de securitate, pe fondul războiului declanșat de Rusia.

Președintele estonian Alar Karis și-a exprimat susținerea pentru viitoarea aderare a Ucrainei la NATO, poziție împărtășită și de ceilalți lideri participanți la summit.

Într-o declarație comună, statele nordice și baltice au reiterat sprijinul pentru parcursul euroatlantic al Ucrainei și pentru continuarea asistenței acordate Kievului în fața agresiunii ruse.

Țările din regiune s-au numărat printre cei mai activi susținători ai Ucrainei încă de la începutul războiului, pledând constant pentru ajutor militar și financiar suplimentar, precum și pentru măsuri mai ferme împotriva Moscovei.

În discursul său, Zelenski a solicitat partenerilor internaționali să mențină eforturile diplomatice și să continue furnizarea de ajutor militar și financiar.

Liderul ucrainean a subliniat că sprijinul occidental rămâne esențial pentru capacitatea țării de a rezista în fața atacurilor ruse și pentru menținerea stabilității regionale.

Totodată, acesta a cerut accelerarea procesului de integrare europeană a Ucrainei și deschiderea tuturor capitolelor de negociere necesare aderării la Uniunea Europeană.

Aderarea la Uniunea Europeană și NATO reprezintă două dintre principalele obiective strategice ale Kievului de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Autoritățile ucrainene consideră că integrarea în instituțiile euroatlantice este cea mai solidă garanție pentru securitatea și stabilitatea țării pe termen lung.

Summitul de la Tallinn confirmă faptul că statele nordice și baltice continuă să susțină atât consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, cât și apropierea acesteia de Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică