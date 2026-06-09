Comisia Europeană a impus măsuri împotriva grupului Meta, obligând compania americană să restabilească de urgență accesul liber la platforma WhatsApp pentru asistenții digitali dezvoltați de companiile concurente. Decizia Executivului comunitar are un caracter provizoriu și trebuie aplicată imediat, rămânând în vigoare până la finalizarea anchetei antitrust oficiale.

Bruxelles-ul a reacționat ferm în fața acțiunilor luate de compania mamă a Facebook și Instagram, considerând că blocarea rivalilor ar putea afecta iremediabil piața tehnologiei.

„Acest lucru va preveni prejudicierea gravă şi ireparabilă a concurenţei pe această piaţă în creştere prin comportamentul Meta, care, la prima vedere, încalcă normele UE în materie de concurenţă”, a anunțat Executivul comunitar, într-un comunicat.

Tensiunile dintre autoritățile europene și compania de tehnologie au început la finalul anului trecut. În luna decembrie 2025, Comisia Europeană a demarat o investigație amplă de tip antitrust. Obiectul anchetei a fost noua strategie implementată de Meta, prin care furnizorii de inteligență artificială, alții decât Meta AI, au fost blocați pe aplicația WhatsApp.

Ulterior, în februarie 2026, Executivul de la Bruxelles a transmis o comunicare privind obiecțiunile, subliniind posibilitatea aplicării unor măsuri de urgență. În luna aprilie 2026, o nouă comunicare suplimentară a oficializat intenția instituției de a forța gigantul tech să ofere din nou acces terților la infrastructura sa de mesagerie.

Argumentele oficiale arată că grupul american a profitat de poziția sa extrem de puternică în regiune pentru a-și favoriza propriile servicii de inteligență artificială în detrimentul celorlalți dezvoltatori.

„Decizia de marţi concluzionează că se justifică luarea unor măsuri provizorii pentru a preveni prejudicierea gravă şi ireparabilă a concurenţei pe piaţa în creştere a asistenţilor digitali de uz general. Această concluzie are la bază mai multe constatări. Cu WhatsApp, Meta a deţinut, la prima vedere, o poziţie dominantă pe piaţa SEE (Spaţiul Economic European) a aplicaţiilor de comunicare destinate consumatorilor, cel puţin din ianuarie 2023. Meta a abuzat, la prima vedere, de această poziţie dominantă, împiedicând asistenţii digitali de uz general concurenţi să utilizeze interfaţa de programare a aplicaţiilor WhatsApp for Business.

La 15 octombrie 2025, Meta a introdus o nouă politică, interzicând accesul la interfaţa de programare a aplicaţiilor WhatsApp for Business al asistenţilor digitali de uz general ai terţilor. Prin urmare, numai asistentul digital al Meta, Meta AI, a rămas accesibil pe WhatsApp. Comisia a concluzionat că, la prima vedere, aceasta constituia un refuz de a acorda acces la o infrastructură dezvoltată pentru terţi şi deschisă anterior acestora.

După o revizuire a politicii, la 4 martie 2026, Meta a acceptat din nou pe WhatsApp asistenţi digitali de uz general ai terţilor, dar a perceput o taxă care, la prima vedere, este echivalentă în practică cu interdicţia anterioară de acces”, se menţionează în comunicat.

Oficialii europeni consideră că intervenția a fost absolut necesară din cauza riscurilor enorme pe care deciziile Meta le aveau asupra start-up-urilor și firmelor mai mici care încearcă să pătrundă pe această piață aflată în plină expansiune.

Hotărârea impusă de Comisia Europeană stabilește reguli clare. Meta trebuie să revină la condițiile comerciale anterioare datei de 15 octombrie 2025, oferind acces gratuit asistenților digitali prin intermediul interfeței WhatsApp for Business. Pentru a pune în aplicare aceste cerințe, gigantul tech are la dispoziție un termen de numai 5 zile lucrătoare.

Nerespectarea hotărârii poate atrage penalități financiare colosale pentru compania americană, care deține pe lângă WhatsApp și rețelele Facebook sau Instagram. Regulamentele UE permit aplicarea unor amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală din anul precedent, dar și penalități cominatorii zilnice de până la 5% din încasările medii zilnice. Ancheta principală va continua fără a avea un termen limită legal stabilit, durata acesteia depinzând de complexitatea datelor și de nivelul de cooperare al companiei.

Această intervenție bazată pe Regulamentul 1/2003 reprezintă un eveniment extrem de rar în istoria Uniunii Europene, fiind doar a doua decizie de acest tip după cazul Broadcom din anul 2009. Regulile stricte din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene interzic în mod clar utilizarea abuzivă a puterii de piață.

„Solicităm acum companiei Meta să restabilească accesul la WhatsApp pentru asistenţii digitali concurenţi, în timp ce noi investigăm dacă restricţiile încalcă sau nu normele UE în materie de concurenţă. Pe pieţele care evoluează rapid, concurenţa se poate pierde cu mult timp înainte de adoptarea unei decizii finale.

Acesta este motivul care aceste măsuri provizorii vor rămâne în vigoare pe durata investigaţiei, pentru a preveni un prejudiciu care ar fi aproape imposibil de reparat. Aceste măsuri provizorii vor proteja concurenţa pe piaţa în creştere a asistenţilor digitali, menţinând un punct de intrare esenţial pentru a ajunge la consumatorii din Europa - WhatsApp - şi permiţând întreprinderilor din domeniul IA să inoveze, să se extindă şi să îşi atingă întregul potenţial.

Prin decizia de astăzi, menţinem, de asemenea, posibilitatea pentru cetăţenii din întreaga Europă de alege asistenţii digitali pe care doresc să îi utilizeze cu WhatsApp, fără ca această decizie să fie luată pentru ei", a afirmat Teresa Ribera, vicepreşedintă executivă pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă.