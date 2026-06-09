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Chivu vrea un nou fundaș la Inter Milano. Ofertă de 45 de milioane de euro pentru Palestra, după ce Atalanta a refuzat primul preț

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Chivu vrea un nou fundaș la Inter Milano. Ofertă de 45 de milioane de euro pentru Palestra, după ce Atalanta a refuzat primul prețChivu. Sursa foto: Facebook/Silviu Hurduzeu
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Din cuprinsul articolului

Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, pregătește o nouă ofertă de 45 de milioane de euro pentru fundașul dreapta Marco Palestra, internațional italian în vârstă de 21 de ani, potrivit presei italiene.

Palestra, înlocuitorul lui Dumfries în echipa lui Cristian Chivu

Campioana en titre din Serie A îl consideră pe Palestra înlocuitorul ideal pentru olandezul Denzel Dumfries, aflat pe picior de plecare la Real Madrid. Chivu speră să-l aibă la dispoziție până la startul pregătirilor pentru noul sezon. Conform Gazzetta dello Sport, Atalanta a refuzat deja o primă ofertă de 40 de milioane de euro plus bonusuri, făcută de clubul milanez în urmă cu câteva zile. Gruparea din Bergamo speră să obțină între 53 și 55 de milioane de euro pentru jucător.

Palestra este vizat și de două cluburi din Premier League,  Manchester City și Newcastle United,  ceea ce complică negocierile dintre Inter și Atalanta.

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