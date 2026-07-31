Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a realizat unul dintre cele mai importante transferuri ale verii, după ce l-a adus pe fundașul englez John Stones. Internaționalul britanic a semnat un contract valabil două sezoane, după ce s-a despărțit de Manchester City la expirarea înțelegerii cu formația lui Pep Guardiola.

John Stones ajunge la campioana Italiei din postura de jucător liber de contract, după un deceniu petrecut pe Etihad Stadium, unde a devenit unul dintre oamenii de bază ai celei mai de succes perioade din istoria lui Manchester City.

În vârstă de 32 de ani, fundașul central a părăsit gruparea engleză la finalul lunii iunie, odată cu încheierea contractului. Înainte de a alege Inter, Stones a fost dorit de mai multe cluburi importante din Europa, printre care Chelsea și Juventus.

La despărțirea de Manchester City, fotbalistul a transmis un mesaj emoționant, afirmând că și-a îndeplinit toate obiectivele pe care le avea în carieră.

„Mi-am trăit toate visurile”, a spus fundașul, după ce a cucerit alături de City un palmares impresionant: șase titluri în Premier League, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii, trei Supercupe ale Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor și Supercupa Europei.

Transferat în 2016 de la Everton pentru 47,5 milioane de lire sterline, Stones a bifat 295 de apariții în tricoul lui Manchester City și a înscris 19 goluri, devenind unul dintre cei mai apreciați fundași ai generației sale.

Internaționalul englez are 93 de selecții la prima reprezentativă și a făcut parte din lotul Angliei care a încheiat pe locul al treilea la Campionatul Mondial din această vară. La turneul final, Stones a fost titular în victoria din sferturile de finală împotriva Norvegiei și în semifinala pierdută cu 2-1 în fața Argentinei.

La Inter, experimentatul fundaș va întări compartimentul defensiv al formației conduse de Cristian Chivu, care începe noul sezon din Serie A din postura de campioană en titre. Nerazzurrii au cucerit al 21-lea titlu din istoria clubului în sezonul trecut și vor debuta în noua ediție de campionat pe 22 august, într-un meci cu nou-promovata Monza.

Prin aducerea lui John Stones, Inter transmite un semnal clar că își propune să își păstreze supremația în Italia și să atace din nou fazele finale ale Ligii Campionilor, mizând pe experiența unuia dintre cei mai titrați fundași ai fotbalului european.