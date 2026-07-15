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Anglia – Argentina: Echipele de start din semifinala Cupei Mondiale 2026

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Anglia – Argentina: Echipele de start din semifinala Cupei Mondiale 2026Anglia - Argentina / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Anglia și Argentina au anunțat formulele de start pentru a doua semifinală a Cupei Mondiale 2026. Partida se dispută miercuri, de la ora 22:00 (ora României), pe Atlanta Stadium și va stabili adversara Spaniei din finala competiției.

Selecționerii Thomas Tuchel și Lionel Scaloni au ales cei 11 jucători care vor începe unul dintre cele mai așteptate meciuri ale turneului final.

Echipa de start a Angliei

Jordan Pickford – Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence – Elliot Anderson, Declan Rice – Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane (căpitan).

Selecționer: Thomas Tuchel.

Echipa de start a Argentinei

Emiliano Martinez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico – Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez – Lionel Messi (căpitan), Julian Alvarez.

Selecționer: Lionel Scaloni.

Anglia-Argentina. Cine arbitrează partida

Meciul va fi condus de arbitrul american Ismail Elfath, ajutat la cele două tușe de Corey Parker și Kyle Atkins. În camera VAR se va afla italianul Marco Di Bello. Câștigătoarea confruntării dintre Anglia și Argentina va juca în finala Cupei Mondiale 2026 împotriva Spaniei, care a învins Franța cu 2-0 în prima semifinală.

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