Fotbalul internațional este definit de rivalități intense, însă puține confruntări poartă o încărcătură istorică, politică și emoțională atât de puternică precum cea dintre Anglia și Argentina. Fiecare duel la Campionatul Mondial dintre aceste două mari puteri a depășit granițele sportului, transformându-se în adevărate drame epice transmise pe ecranele din întreaga lume. Două momente de referință, din 1986 și 2002, rămân gravate pentru totdeauna în memoria colectivă a microbiștilor.

Cea mai faimoasă întâlnire directă a avut loc în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Mexic, în anul 1986. Pe un stadion Azteca arhiplin, meciul s-a disputat într-o atmosferă tensionată, la doar câțiva ani după conflictul armat din Insulele Falkland. Terenul de fotbal a devenit astfel scena unei dispute de orgoliu național.

Partida a fost decisă de un singur om, Diego Armando Maradona, care a oferit două dintre cele mai comentate faze din întreaga istorie a fotbalului. Argentina s-a impus cu scorul de 2-1, dar modul în care s-au marcat golurile a stârnit dezbateri care durează și astăzi.

Primul gol al sud-americanilor a venit în urma unei faze în care Maradona a împins mingea în poartă cu mâna, depășindu-l pe portarul englez Peter Shilton. Ulterior, decarul argentinian a numit acea atingere ca fiind mâna lui Dumnezeu. La doar câteva minute distanță, Maradona a redefinit perfecțiunea sportivă, pornind într-o cursă solitară de la jumătatea terenului, driblând jumătate din echipa Angliei și marcând golul secolului. Gary Lineker a redus din diferență pentru englezi, dar Argentina a mers mai departe și a câștigat trofeul.

Tăisul rivalității a rămas ascuțit, iar ocazia unei răzbunări sportive pentru englezi a apărut 16 ani mai târziu. La Campionatul Mondial din 2002, găzduit în premieră de Coreea de Sud și Japonia, sorții au plasat cele două selecționate în aceeași grupă, numită pe bună dreptate grupa morții.

Meciul desfășurat la Sapporo avea o miză uriașă pentru Albion, mai ales după ce în 1998, în Franța, argentinienii îi eliminaseră din nou, într-o partidă în care David Beckham fusese eliminat și transformat în inamic public în țara sa. Anul 2002 a reprezentat însă momentul izbăvirii pentru mijlocașul englez și pentru întreaga suflare britanică.

Anglia s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în urma unui penalty obținut de Michael Owen și transformat cu sânge rece chiar de căpitanul David Beckham. Victoria a declanșat o bucurie de nedescris în tabăra engleză și a cântărit decisiv în eliminarea prematură a Argentinei încă din faza grupelor, un eșec răsunător pentru o echipă considerată favorită la titlu.

Aceste două confruntări reflectă perfect esența fotbalului la cel mai înalt nivel: turneul mondial. De la dramatismul și controversele din Mexic 1986, până la rigoarea tactică și descătușarea din Japonia 2002, Anglia și Argentina au oferit pagini de aur în cronica sportului rege. Dincolo de statistici și scoruri, această rivalitate rămâne un exemplu despre cum sportul poate genera mituri, eroi și momente de neuitat pentru generații întregi de suporteri.