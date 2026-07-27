La mai mult de o săptămână de la finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, selecționerul echipei Albiceleste, Lionel Scaloni, a transmis un mesaj pe pe rețelele sociale. Între scuzele adresate poporului argentinian și mesajele destinate celor care l-au criticat, campionul mondial din 2022 a încercat să rezume în câteva rânduri o lună de competiție plină de răsturnări de situație.

În timp ce președintele Javier Milei a deplâns o „campanie anti-argentiniană” orchestrată de Brazilia, Mexic și Partidul Democrat american, Lionel Scaloni a evocat „valul de critici acide” pe care a trebuit să le îndure pe tot parcursul competiției. Într-o postare publicată pe contul său de Instagram, selecționerul echipei Albiceleste a făcut un bilanț al turneului care s-a încheiat cu victoria Spaniei, după prelungiri, împotriva lui Lionel Messi și a coechipierilor săi, scor 1-0.

„După o săptămână intensă în care tristeţea şi bucuria s-au împletit, lacrimile şi zâmbetele, anxietatea şi seninătatea, nervozitatea şi calmul, pot în sfârşit să mă aşez şi să scriu câteva cuvinte”, a început tehnicianul.

Antrenorul în vârstă de 48 de ani a continuat cu regrete privind ratarea trofeului: „Îmi pare pur şi simplu rău că nu am putut să vă ofer un alt trofeu şi să vă aduc o nouă bucurie, o bucurie care, măcar pentru câteva zile, v-ar fi făcut să uitaţi toate momentele grele din viaţă. Dar vreau să vă amintiţi ce am încercat să le arătăm acestui grup de jucători, războinicii mei, aşa cum îi numeam când vorbeam cu soţia mea.”

Pe lângă determinarea echipei sale, Lionel Scaloni a subliniat și acuzațiile apărute pe tot parcursul competiției la adresa selecției sale, numeroși internauți susținând că ar fi fost vorba de o conspirație „pro-Argentina” sau denunțând jocul dezorganizat și dur al anumitor jucători.

„Efortul, dorinţa, voinţa, atitudinea «pot să o fac», refuzul de a renunţa (chiar şi în momentele cele mai dificile), faptul de a da totul (chiar şi când nu mai ai nimic), de a îndura valul de critici acide (din partea unor oameni care nici măcar nu ne cunosc), sângele rece, voinţa de a continua când picioarele nu mai răspund… Iată adevăratul trofeu”, a adăugat el.

Lionel Scaloni nu a abordat însă problema viitorului său în mesajul postat online. Imediat după finală, el a izbucnit în lacrimi în cadrul conferinței de presă, lăsând semne de întrebare asupra continuității sale.

„Am deja o idee despre ce vreau să fac, îmi voi onora contractul şi apoi vom vedea. Am nevoie să mă gândesc, pentru că nu ştiu dacă este posibil să realizez ceva la fel de măreţ ca asta”, declara atunci selecționerul.

Campion mondial în 2022, Scaloni are contract valabil până în luna decembrie, însă, potrivit informațiilor din presa internațională, o prelungire a înțelegerii până după Cupa Mondială din 2030 a fost deja convenită verbal cu federația argentiniană.