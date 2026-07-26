Lionel Messi, starul lui Inter Miami, nu va participa la ediția din acest an a All-Star Game-ului MLS, programată miercuri la Charlotte, în Carolina de Nord, potrivit Sport Illustrated.

Argentinianul se află printre cei patru jucători retrași oficial din lot, după ce continuă să se refacă în urma efortului depus în parcursul până în finala Cupei Mondiale.

Alături de Messi, sâmbătă au fost retrași din partida de miercuri Hugo Cuypers, Rodrigo De Paul și Mbekezeli Mbokazi. Meciul va pune față în față o selecționată formată din cei mai buni jucători din MLS și o echipă alcătuită din fotbaliști de top din LIGA MX, campionatul Mexicului.

Hugo Cuypers își câștigase locul în echipa All-Star datorită evoluțiilor sale pentru Chicago Fire. Atacantul a fost însă transferat joi la formația mexicană CF Monterrey, astfel că nu va mai participa la eveniment.

Rodrigo De Paul, mijlocașul lui Inter Miami, va lipsi, la rândul său, de la meciul de miercuri. Fotbalistul argentinian va urma exemplul lui Lionel Messi și se va retrage din All-Star Game după ce a evoluat pentru Argentina la Cupa Mondială.

În cazul lui Mbekezeli Mbokazi, retragerea a fost cauzată de o accidentare. Fundașul lui Chicago Fire, originar din Africa de Sud, a participat, de asemenea, la Cupa Mondială din această vară.

MLS a anunțat și cei patru jucători care îi vor înlocui pe fotbaliștii retrași. Mijlocașul lui Inter Miami, Yannick Bright, mijlocașul lui Vancouver Whitecaps, Andres Cubas, atacantul lui Houston Dynamo, Guilherme, și atacantul lui Chicago Fire, Philip Zinckernagel, au fost incluși sâmbătă în lotul All-Star.

Yannick Bright a avut un sezon solid pentru Inter Miami. Mijlocașul a contribuit la un bilanț de 9 victorii, 2 egaluri și 1 înfrângere în cele 12 meciuri în care a fost titular în acest sezon.

Andres Cubas a reușit trei pase decisive în 12 meciuri disputate pentru Vancouver Whitecaps, în timp ce Guilherme a avut un impact important în primul său sezon la Houston Dynamo. Brazilianul a marcat opt goluri și a oferit cinci pase decisive.

Philip Zinckernagel completează lista înlocuitorilor. Fotbalistul lui Chicago Fire a înscris cinci goluri și a oferit șapte pase decisive pentru echipa sa.

Absența lui Lionel Messi reprezintă una dintre principalele schimbări ale lotului pentru ediția din acest an a All-Star Game-ului MLS, însă partida va reuni în continuare numeroși dintre cei mai importanți jucători ai campionatului nord-american și ai LIGA MX.