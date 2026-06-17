Selecționata din Argentina, campioana mondială en-titre, s-a impus categoric în fața Algeriei, scor 3-0, miercuri dimineață, la Kansas City, într-un meci din Grupa J a Cupei Mondiale.

Starul sud-americanilor, Lionel Messi, a fost omul meciului, reușind un hat-trick și stabilind mai multe recorduri impresionante, potrivit FIFA.

Căpitanul Argentinei, Lionel Messi, a deschis scorul partidei cu Algeria în minutul 17, apoi și-a trecut în cont alte două reușite în minutele 60 și 76, asigurând victoria clară a echipei pregătite de Lionel Scaloni.

Partida cu Algeria a avut o semnificație aparte pentru Messi, care a bifat selecția cu numărul 200 în tricoul naționalei Argentinei.

Totodată, atacantul argentinian a devenit primul fotbalist din istorie care evoluează la șase ediții ale Cupei Mondiale.

Imediat după Messi ca număr de participări la o cupă mondială se clasează Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), apoi Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966), Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) și Guillermo Ochoa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cele trei goluri marcate l-au adus pe Messi la un total de 16 reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale, performanță cu care a egalat recordul deținut de Miroslav Klose.

La aproape 39 de ani, starul argentinian Lionel Messi a devenit și cel mai în vârstă jucător care înscrie de trei ori într-un meci de la Cupa Mondială.

Argentina: Martinez - Montiel (Molina 46), Romero (Otamendi 80), Martínez (Alvarez 55), Medina - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi (Paz 80), Lautaro Martinez, Almada (Gonzalez 55). Selecționer: Lionel Scaloni.

Algeria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri - Boudaoui (Aouar 64), Bentaleb (Boulbina 81), Maza (Zerouki 82) - Hadj Moussa (Mahrez 64), Gouiri (Amoura 64), Chaïbi. Selecționer: Vladimir Petkovic.

Partida Argentina - Algeria, de la Kansas City, a fost arbitrată de polonezul Szymon Marciniak.

Tot în Grupa J, de la ora 07:00, este programat duelul dintre Austria și Iordania.

În etapa a doua a grupei se vor disputa meciurile Argentina – Austria și Iordania – Algeria.