Sport

Messi, hat-trick de legendă la Cupa Mondială. A egalat recordul lui Klose și a scris istorie pentru Argentina

Comentează știrea
Messi, hat-trick de legendă la Cupa Mondială. A egalat recordul lui Klose și a scris istorie pentru ArgentinaMessi. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Selecționata din Argentina, campioana mondială en-titre, s-a impus categoric în fața Algeriei, scor 3-0, miercuri dimineață, la Kansas City, într-un meci din Grupa J a Cupei Mondiale.

Starul sud-americanilor, Lionel Messi, a fost omul meciului, reușind un hat-trick și stabilind mai multe recorduri impresionante, potrivit FIFA.

Lionel Messi, hat-trick de legendă la Cupa Mondială

Căpitanul Argentinei, Lionel Messi, a deschis scorul partidei cu Algeria în minutul 17, apoi și-a trecut în cont alte două reușite în minutele 60 și 76, asigurând victoria clară a echipei pregătite de Lionel Scaloni.

Partida cu Algeria a avut o semnificație aparte pentru Messi, care a bifat selecția cu numărul 200 în tricoul naționalei Argentinei.

Verdele intermitent și capcanele sale. Toate contravențiile și amenzile
Verdele intermitent și capcanele sale. Toate contravențiile și amenzile
Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat
Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat

Lionel Messi, primul fotbalist care joacă la șase ediții de Cupa Mondială

Totodată, atacantul argentinian a devenit primul fotbalist din istorie care evoluează la șase ediții ale Cupei Mondiale.

Imediat după Messi ca număr de participări la o cupă mondială se clasează Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), apoi Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966), Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) și Guillermo Ochoa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Trei goluri pentru Argentina, reușită pentru istorie

Cele trei goluri marcate l-au adus pe Messi la un total de 16 reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale, performanță cu care a egalat recordul deținut de Miroslav Klose.

La aproape 39 de ani, starul argentinian Lionel Messi a devenit și cel mai în vârstă jucător care înscrie de trei ori într-un meci de la Cupa Mondială.

Argentina - Algeria, 3-0

Argentina: Martinez - Montiel (Molina 46), Romero (Otamendi 80), Martínez (Alvarez 55), Medina - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi (Paz 80), Lautaro Martinez, Almada (Gonzalez 55). Selecționer: Lionel Scaloni.

Algeria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri - Boudaoui (Aouar 64), Bentaleb (Boulbina 81), Maza (Zerouki 82) - Hadj Moussa (Mahrez 64), Gouiri (Amoura 64), Chaïbi. Selecționer: Vladimir Petkovic.

Partida Argentina - Algeria, de la Kansas City, a fost arbitrată de polonezul Szymon Marciniak.

Tot în Grupa J, de la ora 07:00, este programat duelul dintre Austria și Iordania.

În etapa a doua a grupei se vor disputa meciurile Argentina – Austria și Iordania – Algeria.

Stiri calde

06:45 - Justiția britanică confirmă statutul de organizație teroristă pentru Palestine Action. Mii de susținători au fost are...
06:34 - Prognoza meteo, 17 iunie. Ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h. Ce îi așteaptă pe bucureșteni
06:25 - Messi, hat-trick de legendă la Cupa Mondială. A egalat recordul lui Klose și a scris istorie pentru Argentina
06:16 - Calendar ortodox, 17 iunie. Pomenirea lui Manuil, Savel şi Ismail, cei trei frați martiri, care au suferit chinuri de...
06:05 - Verdele intermitent și capcanele sale. Toate contravențiile și amenzile
01:30 - Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa
23:59 - Povestea Cabanei Podragu, între tăcerea iernii și pașii verii. Deasupra norilor, muntele își primește din nou oaspeții
23:44 - Cum s-au cunoscut Veștea și Nicușor Dan. Prima lor întâlnire

HAI România!

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Proiecte speciale