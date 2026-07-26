Tot mai mulți europeni se gândesc să își construiască viitorul în afara țării în care locuiesc în prezent. Un sondaj realizat pentru compania de asigurări digitale Feather arată că aproximativ unul din zece respondenți spune că nu s-ar muta în străinătate în nicio situație, în timp ce restul iau în calcul această posibilitate, fie pe termen scurt, fie în viitor. Studiul a analizat opiniile a câte 500 de persoane din Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, potrivit Euronews.

Cei mai mulți respondenți spun că iau în calcul mutarea din cauza costului tot mai ridicat al vieții. Potrivit sondajului, acest factor a fost menționat de 53% dintre britanici, 48% dintre francezi, 43% dintre germani și 32% dintre italieni.

În același timp, aproape jumătate dintre persoanele chestionate spun că se așteaptă să locuiască la un moment dat într-o altă țară.

Preferințele diferă de la o țară la alta, însă Spania se regăsește constant printre destinațiile favorite ale europenilor. Pentru britanici, Spania ocupă primul loc, fiind aleasă de 24% dintre respondenți. Și italienii au indicat aceeași destinație drept opțiunea preferată, în cazul lor procentul fiind de 20%.

În rândul francezilor, Spania se situează pe locul al doilea, cu 16% dintre opțiuni, iar în Germania este preferată de 12% dintre participanți, la egalitate cu Elveția.

În Franța, prima opțiune este Canada, indicată de 17% dintre cei chestionați, urmată de Italia, cu 14%. În schimb, germanii preferă Austria, aleasă de 17% dintre respondenți, în timp ce Spania și Elveția împart poziția a doua, fiecare fiind menționată de 12% dintre participanți.

Spre deosebire de celelalte state analizate, britanicii sunt mai deschiși către relocarea în țări aflate la mii de kilometri de casă. Australia este prima alegere pentru 19% dintre respondenți, urmată de Canada, cu 15%, și Noua Zeelandă, preferată de 10%.

Deși Dubai este considerat frecvent o destinație atractivă pentru expați, doar 3% dintre britanici au spus că ar lua în calcul o mutare acolo. Potrivit Euronews, sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii iunie, iar răspunsurile ar fi putut fi influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu din ultimele luni.

Pe lângă rezultatele sondajului, realizatorii studiului au discutat și cu jurnalista de călătorii Holly Rubenstein, care spune că generațiile tinere nu mai văd mutarea într-o altă țară ca pe o decizie definitivă.

„Versiunea emergentă este mult mai flexibilă – petreci șase luni undeva, lucrezi de la distanță, testezi un stil de viață și îți creezi legături în mai multe locuri. Generația Alpha va crește într-o lume în care conexiunea la distanță va fi norma. Pentru ei, cariera, prietenii și identitatea nu vor mai trebui să se limiteze la un singur loc”, este de părere Holly Rubenstein, realizatoarea podastului „The Travel Diaries”.