Manchester United a anunțat transferul mijlocașului brazilian Andrey Santos de la Chelsea, într-o tranzacție care poate ajunge la 50 de milioane de lire sterline. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a semnat un contract valabil până în iunie 2031, potrivit agenției Reuters.

Mutarea a fost oficializată luni, 13 iulie, și reprezintă una dintre principalele operațiuni realizate de Manchester United în această perioadă de transferuri.

Potrivit presei britanice, clubul va plăti inițial 48 de milioane de lire sterline, la care se pot adăuga bonusuri de două milioane de lire.

Internaționalul brazilian a revenit la Chelsea pentru sezonul 2025-2026 și a bifat 43 de apariții pentru formația londoneză. Santos a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

Mijlocașul ajunsese la Chelsea în 2023, după transferul de la Vasco da Gama. În perioada petrecută sub contract cu gruparea londoneză, brazilianul a fost împrumutat la Vasco da Gama, Nottingham Forest și Strasbourg.

Experiența din Franța a reprezentat o etapă importantă în dezvoltarea sa. Santos a evoluat la Strasbourg între februarie 2024 și iunie 2025 și a purtat, în anumite meciuri, banderola de căpitan a formației din Alsacia.

Andrey Santos a fost convocat pentru prima dată la naționala de seniori a Braziliei în martie 2023. Până în prezent, mijlocașul a adunat șase selecții pentru Seleção.

Fotbalistul nu a făcut parte din lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026. Naționala sud-americană a părăsit competiția în optimile de finală.

După oficializarea transferului, Santos s-a declarat încântat de noua etapă a carierei sale și a descris mutarea la Manchester United drept împlinirea unui vis.

Transferul brazilianului vine într-un moment în care Manchester United încearcă să-și întărească linia mediană. Clubul trebuie să gestioneze plecarea lui Casemiro, dar și absența lui Manuel Ugarte, accidentat la ligamentele genunchiului.

Santos va avea, de asemenea, posibilitatea de a evolua în Liga Campionilor, după ce Manchester United a încheiat sezonul trecut din Premier League pe locul al treilea.

Gruparea de pe Old Trafford ar putea continua campania de transferuri cu un alt mijlocaș. Manchester United se află în negocieri avansate pentru belgianul Youri Tielemans, jucătorul lui Aston Villa.

Potrivit presei britanice, Tielemans are o clauză de reziliere de 35 de milioane de lire sterline. Belgianul a evoluat la Cupa Mondială din 2026 și a fost căpitanul naționalei sale la turneul final.

Transferul lui Andrey Santos oferă Manchester United o nouă opțiune pentru centrul terenului înaintea sezonului 2026-2027 și a revenirii clubului în Liga Campionilor.