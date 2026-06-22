Manchester United face pasul decisiv pentru noul Old Trafford

Manchester United a făcut un mare pas către materializarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte din istoria fotbalului britanic. Conducerea grupării de pe Old Trafford a oficializat luni achiziționarea celei mai mari părți din suprafața de teren necesară pentru ridicarea noii arene de top, informează AFP.

Viitorul stadion va avea o capacitate impresionantă de 100.000 de spectatori, depășind orice altă construcție sportivă din Marea Britanie.

Suprafața securizată de oficialii englezi măsoară aproximativ 10 hectare și este localizată în imediata vecinătate a actualului complex sportiv. Această tranzacție deblochează practic inițiativa de infrastructură coordonată de „diavolii roșii”, rezolvând o problemă logistică majoră care trenase implementarea planului.

Amplasamentul strategic obținut, o parcelă de formă triunghiulară aflată la o distanță de doar 350 de metri nord-vest de actuala arenă, aduce o simplificare crucială în derularea lucrărilor. Datorită acestei poziționări, clubul nu mai este obligat să cumpere terenurile adiacente deținute de un terminal de marfă din zonă. Acea proprietate privată reprezentase până în prezent principalul punct de blocaj și sursa unor negocieri extrem de anevoioase.

Conducerea executivă a proiectului consideră că momentul actual reprezintă trecerea la un nivel superior al investiției. Oficialii clubului au subliniat importanța păstrării identității locale în ciuda modernizării radicale.

„Anunţul de astăzi evidenţiază progresul pe care îl facem pentru a oferi un nou stadion de clasă mondială echipei Manchester United şi marchează o etapă importantă, odată cu intrarea în următoarea fază a proiectului”, a declarat Collette Roche, directorul general al proiectului de construcţie a noului stadion.

„Faptul că putem construi atât de aproape de Old Trafford ne permite să păstrăm moştenirea, tradiţiile şi ritualurile care sunt atât de importante pentru suporterii noştri.”

Strategia pe termen lung a clubului din Premier League a fost schițată încă de anul trecut, când au fost prezentate primele randări și estimări financiare. Bugetul total alocat acestei megastructuri se ridică la suma colosală de 2,3 miliarde de euro. Deși fanii așteaptă cu sufletul la gură momentul inaugurării, oficialii nu au avansat încă o dată calendaristică precisă pentru mutarea definitivă pe noul amplasament.

Dincolo de componenta sportivă, noua arenă va funcționa ca un motor economic regional. Proiectul este integrat într-un plan macroeconomic de regenerare urbană care se întinde pe 150 de hectare. În această zonă vor fi edificate 15.000 de locuințe noi, iar impactul pe piața muncii va fi masiv, urmând să genereze 48.000 de locuri de muncă pe plan local și până la 90.000 de posturi la nivelul întregii țări.

Actuala casă a celor de la Manchester United, de 115 ani, dispune în prezent de 74.000 de scaune. Totuși, semnele degradării și trecerea timpului sunt tot mai evidente la nivelul structurii sale. Pentru a asigura confortul publicului până la finalizarea noii construcții, conducerea va prezenta pe 9 iulie un plan detaliat de renovare și modernizare temporară a actualului stadion.

Viziunea modernizării totale îi aparține în mare parte miliardarului Jim Ratcliffe. Coproprietarul clubului a setat o nouă direcție administrativă imediat după ce a preluat pachetul de acțiuni în cursul anului 2024. Pentru omul de afaceri britanic, decizia de a înlocui sau de a reconstrui din temelii legendarul stadion Old Trafford a fost considerată din start o hotărâre de la sine înțeleasă și absolut obligatorie pentru viitorul de succes al clubului.