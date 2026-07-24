FCSB ia în calcul să nu mai dispute următoarele meciuri europene pe stadionul din Ghencea, după înfrângerea cu Auda. Mihai Stoica a declarat că starea gazonului a afectat jocul echipei și a anunțat că varianta analizată este mutarea pe stadionul „Arcul de Triumf”, dacă arena va fi disponibilă. Oficialul campioanei a criticat și arbitrajul partidei, susținând că lipsa sistemului VAR a influențat mai multe momente importante ale meciului.

Mihai Stoica a afirmat că FCSB a fost dezavantajată de deciziile arbitrilor în partida disputată în Ghencea. La acest meci nu a fost disponibil sistemul VAR, iar oficialul roș-albaștrilor consideră că folosirea arbitrajului video ar fi schimbat rezultatul.

„De greșelile individuale s-a vorbit destul. Foarte puțin s-a vorbit despre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat aseară. Unu la mână, arbitrajul, care, eu cred că, dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Ar fi trebuit să joace de la început în 10. Tănase nu a fost lăsat să joace mingea, să paseze, fundașul central al celor de la Auda era ultimul apărător”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Al doilea motiv invocat de Mihai Stoica este starea suprafeței de joc din Ghencea. Oficialul FCSB a declarat că gazonul nu a oferit condiții potrivite pentru fotbal și că echipa ar putea disputa următoarele partide pe o altă arenă din București.

„Al doilea aspect care ne-a dezavantajat și cred că este pentru ultima dată când ne va mai dezavantaja este terenul, care nu a fost un teren de fotbal. Nu era teren de fotbal, nu am absolut nimic de reproșat nimănui. Ai văzut cum mirosea pe stadion? Sus mirosea, nu sunt vinovați cei care administrează stadionul, este o ciupercă. Nu se poate juca fotbal acolo. Soluția este să jucăm pe alt stadion, probabil că pe Arc. N-ar fi o variantă să jucăm în afara Bucureștiului. Bine că avem Saga sau ce mai e pe Arena Națională… Vom juca pe Arc dacă va fi disponibil”, a mai spus acesta.

Arena Națională nu reprezintă în acest moment o soluție pentru FCSB, din cauza evenimentelor organizate acolo. În aceste condiții, stadionul „Arcul de Triumf” rămâne principala variantă pentru următoarele meciuri, dacă va putea fi folosit.

Ștefan Târnovanu a fost criticat după cele trei goluri încasate în partida cu Auda. Mihai Stoica a declarat însă că prestația portarului trebuie analizată și în funcție de starea gazonului din zona porții.

„Pe cei care îl condamnă atât de vehement pe Târnovanu, i-aș ruga foarte mult, dacă s-ar putea, să meargă și să vadă cum e gazonul în poartă acolo, în poartă. Să vadă ce înseamnă, ce trebuie să facă un portar ca să-și țină echilibrul pe gazonul ăla. Nu vreau neapărat să îl cauționez. Spun doar că sunt niște probleme care nu se văd. De la televizor nu se văd. Asta e realitatea. Este mult mai rău decât era pe vremuri, când era cleiul ăla în Ghencea, când jucam noi în Ghencea”, a mai spus acesta.

Oficialul FCSB consideră că problemele suprafeței de joc nu pot fi observate în totalitate în timpul transmisiunilor televizate, dar influențează echilibrul și intervențiile jucătorilor.

După partida cu Auda, conducerea clubului urmează să stabilească dacă echipa va mai reveni în Ghencea sau dacă următoarele meciuri europene vor fi mutate pe stadionul „Arcul de Triumf”.