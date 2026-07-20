Cele cinci ligi mari din Europa au dominat Cupa Mondială

Cupa Mondială din 2026 este cea mai mare din istorie - 48 de echipe, 1.248 de jucători și 104 meciuri în trei națiuni gazdă. Însă o analiză Reuters arată că loturile sunt selectate dintr-un grup restrâns de angajatori - aceleași ligi europene care domină jocul de club.

Premier League (Anglia) cu 154 de jucători, Bundesliga (Germania) cu 94, LaLiga (Spania) cu 73, Serie A (Italia) cu 66 de fotbaliști și Ligue 1 (Franța) cu 77 - împreună „cele cinci mari” - furnizează 464 din 1.248 de jucători (37%) din toate cele 48 de loturi, mai mult de o treime din totalul jucătorilor de la turneu.

Deși Cupa Mondială a inclus cu 16 națiuni mai mult decât înainte, jucătorii din ligile europene au devenit mai reprezentați din punct pe măsură ce turneul a progresat.

Jucătorii din cele cinci ligi mari au reprezentat 50% în runda șaisprezecimilor de finală.

Ponderea lor a crescut în aproape fiecare etapă: 56% în optimile de finală, 79% în sferturile de finală și 91% în semifinale. Aceasta a scăzut la 88% în finala dintre Spania și Argentina, după ce Argentina a eliminat Anglia în semifinale.

Cele 48 de loturi se bazează pe ligi din 68 de țări diferite, dar câteva găzduiesc cea mai mare parte a talentelor. Ligile englezești conduc cu o marjă largă, având 206 jucători, majoritatea în Premier League. Ligile germane au 109, ligile franceze și spaniole câte 86, iar ligile italiene 71.

Niciuna dintre cele patru națiuni din „Cele Cinci Mari” care s-au calificat la Cupa Mondială din acest an (mai puțin Italia) nu a avut cele mai multe echipe locale. Qatar și Arabia Saudită sunt cele mai multe echipe locale: 25 din cei 26 de jucători ai lor joacă la cluburi naționale, deși niciuna nu a trecut de faza grupelor.

În spatele lor, Anglia (21 din 26, toate în Premier League), Germania (19 în Bundesliga) și Africa de Sud (19) completează cele cinci cele mai multe loturi locale.

Opt loturi au profilul opus, fiecare jucător fiind bazat în străinătate. Printre acestea se numără două dintre debutantele turneului, Capul Verde și Curaçao, ale căror loturi complete sunt alcătuite în ligi străine, alături de Canada, RD Congo, Coasta de Fildeș, Noua Zeelandă, Senegal și Uruguay.

Aproximativ 713 dintre cei 1.248 de jucători joacă pentru cluburi de pe propriul continent. Restul s-au mutat, în mare parte, spre Europa. Cel mai mare grup transcontinental este format din 189 de jucători din echipe naționale africane (CAF) care joacă fotbal pe cluburi în ligile europene (UEFA). Mai mulți dintre jucătorii acestui turneu joacă fotbal pe cluburi în Europa decât oriunde altundeva.

Cupa Mondială cu 48 de echipe a fost cea mai globală din istorie: aproape un sfert din cele 211 asociații membre FIFA au ajuns la turneul nord-american. Dar până în semifinale, 95 dintre cei 104 jucători încă în competiție își câștigau salariile de club într-una dintre cele Cinci Mari.