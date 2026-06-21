Președintele Federației Braziliene de Fotbal (CBF), Samir Xaud, se află în centrul unei controverse după ce presa din Brazilia a relatat că ar fi folosit fondurile organizației pentru a acoperi cheltuieli de călătorie și cazare ale unor femei cu care ar fi avut relații personale potrivit New York Post.

Federația respinge acuzațiile și susține că toate cheltuielile instituției sunt legate exclusiv de activitățile oficiale.

Informațiile au fost publicate de publicația braziliană Portal Leo Dias și au generat reacții într-un moment în care naționala Braziliei participă la competiții internaționale.

Cazul este considerat important deoarece vizează modul în care sunt gestionate fondurile uneia dintre cele mai influente organizații sportive din lume.

Potrivit investigației publicate de Portal Leo Dias, Samir Xaud ar fi folosit resursele CBF pentru a finanța o deplasare la New York a antreprenoarei din domeniul fitness Camila Cristina Andrade.

Publicația susține că Andrade ar fi petrecut opt zile la hotelul Hyatt Regency Grand Central din Manhattan, într-o rezervare care ar fi fost făcută pe numele lui Xaud. Costul total al cazării ar fi fost de aproximativ 11.500 de dolari.

În plus, au fost publicate fotografii care ar surprinde o întâlnire între cei doi la restaurantul Harry Cipriani din New York, pe 3 iunie. Potrivit aceleiași surse, cei doi ar fi părăsit ulterior locația cu un vehicul care ar fi fost închiriat prin intermediul federației.

Conform informațiilor publicate, Xaud ar fi revenit ulterior în Brazilia pentru a participa la meciul echipei naționale feminine împotriva Statelor Unite, disputat pe 8 iunie.

După această deplasare, el ar fi călătorit în Ciudad de México, unde s-ar fi întâlnit cu soția sa, Natalia Xaud, alături de care are trei copii. Cei doi au participat la evenimente legate de ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale.

Presa braziliană a prezentat acest traseu ca parte a unei serii mai ample de deplasări care ar fi fost finanțate din bugetul federației.

Portal Leo Dias susține că nu este singurul caz investigat. Publicația relatează că modelul și influencerița Tamares Fernandes Barcellos ar fi beneficiat de o călătorie în Qatar, în decembrie 2025, pentru a asista la un meci din cadrul FIFA Intercontinental Cup.

Potrivit documentelor prezentate de publicație, călătoria ar fi inclus un zbor la clasa business operat de Emirates și cazare la Ritz-Carlton Doha. Costul hotelului ar fi fost de aproximativ 3.400 de dolari, sumă care, conform investigației, ar fi fost suportată de CBF.

Jurnaliștii brazilieni susțin că au identificat și alte situații în care persoane apropiate conducerii federației ar fi beneficiat de deplasări la competiții sportive internaționale.

Federația Braziliană de Fotbal a respins categoric acuzațiile.

Într-o declarație transmisă postului Radio Itatiaia, CBF a precizat:

„Federația Braziliană de Fotbal respinge informațiile privind presupusa utilizare necorespunzătoare a fondurilor entității publicate astăzi de portalul Léo Dias. Cheltuielile efectuate de organizație sunt exclusiv legate de activitățile instituționale ale CBF, iar cheltuielile personale ale directorilor sunt suportate de aceștia. Actuala administrație a CBF se bazează pe principiile transparenței, responsabilității administrative și angajamentului față de integritate.”

Instituția a precizat că rămâne disponibilă pentru eventuale clarificări suplimentare.

Potrivit publicației Infobae, Samir Xaud ar fi achitat personal costurile hotelului din New York după ce a fost contactat de jurnaliștii Portal Leo Dias.

Nu este clar dacă acesta a rambursat eventualele alte cheltuieli menționate în investigație, inclusiv cele legate de deplasările internaționale prezentate de presa braziliană.

Între timp, controversa a atras atenția și asupra activității sale în timpul cantonamentului echipei naționale a Braziliei din Statele Unite. Presa locală a relatat că Xaud s-ar fi retras temporar din baza de pregătire a selecționatei, înainte de meciul cu Haiti.

Cu toate acestea, el a fost prezent ulterior la victoria Braziliei cu 3-0 în fața reprezentativei Haiti și a fost surprins în tribunele oficiale alături de președintele FIFA și de mai multe legende ale fotbalului brazilian.