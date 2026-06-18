După trei ore petrecute la DNA, primarul Ciprian Ciucu a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În același dosar, doi oameni de afaceri sunt cercetați pentru dare de mită, iar un al treilea pentru complicitate la dare de mită. Potrivit informațiilor din anchetă, suspiciunile care au condus la deschiderea dosarului în care este vizat edilul au apărut în timpul cercetărilor desfășurate într-o cauză distinctă ce viza presupuse fapte de corupție în interiorul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Surse judiciare au susținut că primul dosar a fost deschis în vara anului trecut și avea ca obiect activitatea unor funcționari din cadrul instituției, potrivit Gândul.

Pe parcursul investigațiilor, procurorii ar fi descoperit indicii privind alte posibile fapte de corupție, care ar fi avut legătură cu proceduri administrative desfășurate la nivelul administrației locale. În urma acestor informații, DNA a constituit un dosar separat, în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare.

În cauza care a stat la baza anchetei ulterioare, un cetățean bulgar și o altă persoană au fost arestați preventiv în baza unei decizii a Tribunalului București.

DNA a transmis că, în urma probelor strânse în dosarul înregistrat în august 2025, procurorii au reținut o serie de presupuse acte de corupție care ar fi vizat influențarea unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Potrivit comunicatului instituției:

„La data de 17 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție…”, arată aceștia.

Anchetatorii susțin că, în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, ar fi fost oferite mai multe sume de bani unor funcționari ai ONJN pentru urgentarea sau influențarea unor proceduri administrative.

De asemenea, procurorii afirmă că un operator economic din domeniul jocurilor de noroc ar fi urmărit evitarea unor sancțiuni și a unor eventuale sesizări penale prin intermediul unei mite în valoare totală de 100.000 de euro.

„În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic”, se mai arată în comunicat.

Anchetatorii susțin că suma ar fi fost remisă în mai multe tranșe, ultima fiind predată în data de 16 iunie 2026, moment în care procurorii au organizat un flagrant.

În timpul cercetărilor desfășurate în dosarul privind ONJN, procurorii au identificat elemente care, în opinia acestora, justificau deschiderea unei investigații separate.

DNA arată că noul dosar a fost înregistrat la începutul lunii decembrie 2025 și vizează presupuse fapte de corupție legate de un proiect imobiliar din București.

Potrivit procurorilor, doi oameni de afaceri ar fi oferit beneficii constând în servicii de publicitate și consultanță electorală pentru susținerea activității politice a lui Ciprian Ciucu, în contextul obținerii unor documente necesare dezvoltării unui proiect imobiliar.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală”, potrivit DNA.

Anchetatorii susțin că un alt om de afaceri ar fi avut rolul de intermediar între persoanele care ar fi oferit avantajele și beneficiarul acestora.

Totodată, procurorii consideră că există suspiciuni rezonabile potrivit cărora edilul ar fi acceptat respectivele foloase în legătură cu atribuțiile sale din cadrul procedurilor administrative aferente proiectului imobiliar.

În urma punerii în mișcare a acțiunii penale, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru Ciprian Ciucu și pentru ceilalți inculpați implicați în dosar.

Pe durata măsurii preventive, aceștia trebuie să respecte o serie de obligații stabilite de anchetatori, inclusiv prezentarea la solicitarea organelor judiciare și respectarea limitelor teritoriale impuse.

DNA a precizat că nerespectarea obligațiilor poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu măsuri mai severe, precum arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.