Chemarea primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Direcția Națională Anticorupție, cu puțin timp înainte de Congresul PNL, a generat primele reacții din interiorul formațiunii. Un eurodeputat liberal a respins speculațiile privind o posibilă influență politică asupra activității procurorilor și a evidențiat necesitatea respectării independenței instituțiilor statului.

Întrebat dacă momentul citării lui Ciprian Ciucu poate fi interpretat în cheia unei mize politice, în contextul congresului PNL programat în următoarele zile, Daniel Buda a evitat să comenteze activitatea organelor judiciare.

„Niciodată n-am comentat niciun fel de act al justiției. Nu voi face nici acum”, a declarat Daniel Buda.

Referitor la speculațiile privind o posibilă implicare politică, eurodeputatul a respins această variantă.

„Nu cred, Doamne ferește. Sunt convins că România este o democrație autentică și nu putem vorbi de astfel de ingerințe politice ale unor structuri în zona politică. Să fim serioși”, a spus Buda.

Acesta a atras atenția că instituțiile abilitate sunt cele care trebuie să stabilească eventualele responsabilități.

„Respectăm autoritățile statului. Fiecare autoritate este responsabilă de ceea ce face. Partidele sunt responsabile, structurile celorlalte autorități sunt responsabile”, a afirmat eurodeputatul.

Daniel Buda a respins și ideea că alți lideri politici ar putea privi cu îngrijorare situația lui Ciprian Ciucu, considerând că sistemul democratic din România oferă suficiente garanții pentru funcționarea independentă a instituțiilor.

„Vorbim de România anului 2026. Suntem într-o situație de consolidare democratică. Lăsați-mă să resping din capul locului o astfel de afirmație, o astfel de posibilitate în România anului 2026”, a declarat acesta.

În același timp, liberalul a arătat că legalitatea acțiunilor desfășurate de procurori poate fi analizată doar de instanțele competente.

„Nu putem să punem sub semnul întrebării o acțiune a unei autorități a statului, dacă ar fi sau nu legitimă. Sunt instanțe de judecată care cenzurează activitatea parchetelor și doar autoritățile judecătorești pot să se pronunțe cu privire la legalitatea sau ilegalitatea unor acțiuni”, a spus Daniel Buda.

Referindu-se la dezbaterile din spațiul public privind relația dintre clasa politică și sistemul judiciar, eurodeputatul PNL a declarat că nu vede motive pentru a vorbi despre un conflict între magistrați și premierul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, magistratura din România dispune de suficiente garanții de independență pentru a funcționa fără presiuni externe.

„Cunosc foarte mulți magistrați și aș putea spune că, în mod nedrept, uneori s-a aruncat o anatemă asupra acestora. Avem un corp judecătoresc foarte bine consolidat, independent, care are capacitatea de a lua decizii dincolo de orice influență politică”, a declarat Daniel Buda.

Întrebat dacă acest caz ar putea avea un impact asupra imaginii PNL înaintea congresului de duminică, eurodeputatul a făcut trimitere la principiul prezumției de nevinovăție.

„Orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție, să fim serioși”, a conchis Daniel Buda.