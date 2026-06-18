Ciprian Ciucu, citat la DNA - surse

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar fi fost chemat joi pentru audieri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unor surse citate de Mediafax.

Ciprian Ciucu, care este și prim vicepreședinte al PNL, ar fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA. Nu este exclus să fie pus sub acuzare, mai scrie sursa citată.

Ciprian Ciucu a fost ales în funcția de primar general al Municipiului București în urma scrutinului anticipat din decembrie 2025, organizat după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președinte al României.

Anterior, el a fost primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026.

Potrivit unor informații vehiculate în presă, ar fi vorba despre patru dosare, unele dintre acestea legate de campania electorală.