Legătura neașteptată dintre cancer și zborurile cu avionul

Un studiu realizat de Harvard pe 13 milioane de certificate de deces a descoperit legături semnificative cu cancerul de sân, melanomul și leucemia ale zborurilor cu avionul, potrivit Fox News.

Persoanele care zboară pentru a-și câștiga existența s-ar putea confrunta cu un risc mai mare de anumite tipuri de cancer, sugerează un nou studiu Harvard.

Însoțitorii de zbor și piloții de avion din SUA se confruntă cu cel mai mare risc de decese prin cancer legate de radiații dintr-o listă de peste 500 de ocupații, au concluzionat cercetătorii.

„Pe măsură ce te urci sus în atmosferă, ești expus la radiații ionizante de la soare. Se numește radiație cosmică”, a declarat autorul studiului, Anupam B. Jena, M.D., Ph.D..

Concluzia s-a bazat pe analiza datelor din Sistemul Național de Statistică Vitală, mai exact, aproape 13 milioane de certificate de deces din SUA între 2020 și 2024. Dintre aceste înregistrări, 14.000 erau piloți și 7.000 erau însoțitori de zbor.

În toate ocupațiile, echipa a analizat mortalitatea cauzată de cancerele asociate radiațiilor, inclusiv cancerul de sân, mielomul multiplu, leucemia (cu excepția leucemiei limfocitare cronice), limfomul, cancerele sistemului nervos central, cancerul tiroidian, cancerul de prostată, melanomul și cancerele de piele non-melanom.

Nu au inclus cancerul pulmonar pentru a preveni confundarea rezultatelor cu orice risc legat de fumat.

Piloții și însoțitorii de bord au avut rate de mortalitate „semnificativ statistic” mai mari legate de cancerul de sân, cancerele sistemului nervos central, cancerul de prostată și melanomul. De asemenea, piloții erau mai predispuși să moară din cauza leucemiei.

Dintre toate decesele însoțitorilor de bord, 6,9% au fost legate de cancerele asociate radiațiilor, la fel ca și 6,7% din decesele piloților. Cercetătorii au descoperit că aceasta a fost mai mare decât ratele pentru orice alte ocupații.

Pentru cancerele care nu au legătură cu radiațiile, ratele au fost comparabile cu cele ale altor ocupații.

„Nu doar factorii de stil de viață sau factorii legați de aceste persoane îi fac mai predispuși la dezvoltarea cancerului în general”, a adăugat Jena.

Studiul a fost publicat pe 17 august în JAMA Internal Medicine.

„Creșterea riscului este suficient de semnificativă pentru grup”, a spus Jena. „Studiul nostru nu se referă la pilotul sau însoțitorul de bord individual, ci mai degrabă la cele două grupuri în ansamblu.”

În fiecare an, lucrătorii companiilor aeriene primesc aproximativ 3 până la 6 milisieverți de radiații cosmice, comparativ cu 0,4 milisieverți pentru cineva care efectuează 10 zboruri dus-întors transcontinentale, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Aceasta înseamnă că lucrătorii companiilor aeriene pot primi o expunere anuală la radiații cosmice de aproximativ opt până la 15 ori mai mare decât cea a unei persoane care efectuează 10 zboruri dus-întors transcontinentale.

„Se crede că acesta ar fi un risc cumulativ, așa că, cu cât sunteți expus mai mult timp la aceste radiații cosmice, cu atât este mai mare creșterea riscului pe care l-ați putea experimenta”, a subliniat Jena.

Constatările ar putea ridica, de asemenea, întrebări cu privire la faptul dacă piloții și însoțitorii de zbor din SUA ar trebui să fie supuși unor teste de depistare a cancerului suplimentare sau mai devreme.

„Cred că nivelul de depistare ar putea necesita o creștere a nivelului”, a spus Jena, menționând că abordările diferă între SUA și alte țări.

„Doar asigurarea că aceste persoane sunt testate în mod regulat, că pot fi testate mai devreme în viață decât alte persoane - cred că acest lucru este absolut pe masă.”

Pentru persoanele care zboară frecvent în interes de afaceri sau de plăcere, Jena a spus că rezultatele ar trebui să fie mai puțin îngrijorătoare, menționând că foarte puțini pasageri acumulează timp de zbor comparabil cu piloții și însoțitorii de zbor.

El a adăugat: „Acesta este într-adevăr un fel de considerație pentru persoanele care își petrec viața în aer.”

Studiul are mai multe limitări. Deoarece a fost observațional, rezultatele nu pot stabili că radiațiile cosmice au cauzat mortalitatea crescută prin cancer în rândul piloților și însoțitorilor de zbor, ci doar că cele două au fost asociate.

Cercetătorii nu au avut acces nici la date privind expunerea individuală la radiații a lucrătorilor, ceea ce înseamnă că nu au putut determina dacă cei cu o expunere mai mare se confruntau cu riscuri mai mari.

Alți factori ocupaționali sau ai stilului de viață ar putea, de asemenea, să contribuie la aceste constatări.