20 de tineri artiști din noua generație a folclorului românesc au fost selectați pentru a intra în competiția Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026. Între 26 și 28 august, Piațeta Perla din Mamaia va reuni concursul, marile nume ale folclorului și ansambluri reprezentative din România și din străinătate, în trei seri dedicate cântecului, tradiției, virtuozității și excelenței artistice.

În urma încheierii perioadei de înscriere și a procesului de selecție, au fost desemnați concurenții ediției 2026 a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

20 de tineri interpreți vor urca pe scena festivalului în cele două secțiuni de concurs, Soliști vocali și Soliști instrumentiști, continuând una dintre cele mai importante tradiții de descoperire și promovare a noilor generații de artiști ai folclorului românesc.

Juriul Festivalului este prezidat de Elise Stan și îi reunește pe Doina Ișfănoni, Valentin Marin, Daniela Gibescu, Tatiana Hilca, Șerban Gheorghiu și Loredana Streche.

Cei opt concurenți selectați la secțiunea Soliști instrumentiști sunt:

Dobrinescu Darius Nicolae Vîrciu Tudor Ciprian Ciaușu Cristian Andrei Cioiu Alexandru-Costin Selatin Kiazim Vasile Daria-Teodora Din Ilinca Oprea Răzvan Iulian

La secțiunea Soliști vocali au fost selectați 12 concurenți:

Breban Daniel Maria Șaptebani Popescu Simona Florentina Popa Petronela Boroată Anastasia Elena Sarcină Larisa Alexandra Mihuț Marian-Casian Chelba Andrei Nicolae Turcu Luiza Elena Moisă Grigorie Grigorean Alexandru Marian Tișe Diana

Cei 20 de concurenți vor avea șansa de a se afirma pe scena unui festival cu o istorie importantă în cultura românească, într-o ediție care pune față în față noua generație de interpreți și artiștii care au dus mai departe, de-a lungul timpului, cântecul și tradițiile românești.

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026 se desfășoară între 26 și 28 august, în Piațeta Perla din Mamaia, fiecare dintre cele trei seri având o identitate artistică distinctă.

Prima seară a festivalului îi aduce pe scena de la Mamaia pe Ovidiu Bărteș, Zorina Bălan, Olguța Berbec și Remus Novac, Angelica Flutur, Nicu Mâțăi, Beatrice Băndoiu, Ovidiu Homorodean, Valentin Precup, Fetele de la Botoșani, Gabriel Treteag, Roxana Goia, Sînziana și Ioana Ștefan, Simona Alexandru, Andreea Feraru, Ștefania Șirin Narenji, Cătălina Alexa, Larisa Cârlugea, Delia Gandore și Ștefan Țîrdea.

Cea de-a doua seară îi reunește pe Paul Surugiu Fuego, Andreea Voica, Niculina Stoican, Ionuț Fulea, Viorica Macovei, Cornelia și Lupu Rednic și Gabriel Nebunu’.

Ultima seară a festivalului o readuce pe scena Mamaia pe Alice Ghile, câștigătoarea Trofeului ediției 2025, alături de Ansamblul „Brâulețul” cu Aneta Stan, Ansamblul „Baladele Deltei” cu Ion Urdes, Ansamblul „Constantin Arvinte” cu Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Ansamblul „Izvorașul” cu Angelica Stoican, Nedyalko Nedyalkov din Bulgaria și Stelu Enache & Ovidiu Lipan Țăndărică Project.

Festivalul va fi prezentat de Iuliana Tudor, alături de co-prezentatorul Ionuț Dulgheriu.

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, cu Elena Plătică solistă, Cezar Cazanoi dirijor și Ștefan Coman coregraf.

Biletele pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2026 sunt disponibile pe iabilet.ro.

Înaintea Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, Piațeta Perla găzduiește, între 21 și 23 august, Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2026.

Ediția din acest an aduce pe scenă Voltaj, Antonia, Alessandro Safina, Bobby Solo, Ovidiu Komornyik, Alexandru Anghel, Carmen Rădulescu, Natalia Barbu, Oana Sârbu, Nicola, Andreea Bălan, Monica Anghel, Cristiana Sofia Damian, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Catinca Leu, Nico, Irina Popa, Paula Seling, Marcel Pavel, Andrei Bănuță și Marta Varrecchia.

Serile vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu, iar la pupitrul dirijoral se vor afla Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Pallazzo. Acompaniamentul este asigurat de Orchestra Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia.

Și în acest caz, competiția rămâne în centrul festivalului: 20 de concurenți, selectați la secțiunile Interpretare și Creație, vor urca pe scena Mamaia 2026.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

Prin cele două festivaluri, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și Consiliul Județean Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, continuă să susțină creația și interpretarea muzicală românească, să ofere o scenă noilor generații de artiști și să aducă în fața publicului patrimoniul muzical construit de-a lungul generațiilor.

Între 21-23 și 26-28 august, Piațeta Perla devine din nou scena Festivalului Mamaia: șase seri de concurs și spectacol, de la muzica ușoară la folclor, de la artiști aflați la început de drum la nume care au scris deja istoria muzicii românești.