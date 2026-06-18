Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, după ce procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, că nu înțelege originea dosarului în care este acuzat de luare de mită.

Ciprian Ciucu a descris ziua în care a aflat vestea ca pe una neobișnuită pentru el: „A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat.

Cu privire la acuzația de luare de mită. .. Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.

Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea”. Ciprian Ciucu: Mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat

Primarul general a mai transmis că intenționează să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat: „În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru.

Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce!

Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”.

Potrivit unui comunicat al DNA, Ciucu a fost acuzat că, în perioada noiembrie-decembrie 2025, în contextul campaniei electorale, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Procurorii au precizat că faptele vizate s-au petrecut în perioada în care Ciucu îndeplinea funcția de primar al Sectorului 6. În același dosar au fost plasați sub control judiciar și oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, precum și S.I., acuzat de complicitate la dare de mită.

Pe durata controlului judiciar, toți inculpații sunt obligați să se prezinte la chemarea organelor de urmărire penală, să anunțe orice schimbare de locuință și să nu depășească limitele teritoriale stabilite fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

DNA a precizat că dosarul în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu a luat naștere dintr-o anchetă separată, privind fapte de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Pe parcursul acelei investigații, procurorii au identificat indicii privind comiterea unor fapte distincte de corupție, motiv pentru care a fost constituit un dosar penal separat, înregistrat la începutul lunii decembrie 2025, în care a fost pus sub acuzare primarul general.

În dosarul de la ONJR, procurorii au reținut că două persoane, un cetățean bulgar și o persoană fără calitate specială, ar fi dat mită unui funcționar public, în mai multe tranșe, pentru urgentarea sau întârzierea unor acte de serviciu. Flagrantul a avut loc pe 16 iunie 2026, când ar fi fost remisă ultima tranșă dintr-o sumă totală promisă de 100.000 de euro.