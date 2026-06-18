Ciprian Ciucu, după ce DNA l-a pus sub control judiciar: „Nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar"
- Maria Dima
- 18 iunie 2026, 19:38
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, după ce procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, că nu înțelege originea dosarului în care este acuzat de luare de mită.
„Uimire și frustrare" după o zi pe care o descrie drept ciudată
Ciprian Ciucu a descris ziua în care a aflat vestea ca pe una neobișnuită pentru el: „A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat.
Ciprian Ciucu: Mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat
Primarul general a mai transmis că intenționează să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat: „În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru.
Ce spune DNA: Acuzații legate de un proiect imobiliar din Sectorul 6
Potrivit unui comunicat al DNA, Ciucu a fost acuzat că, în perioada noiembrie-decembrie 2025, în contextul campaniei electorale, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.
Procurorii au precizat că faptele vizate s-au petrecut în perioada în care Ciucu îndeplinea funcția de primar al Sectorului 6. În același dosar au fost plasați sub control judiciar și oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, precum și S.I., acuzat de complicitate la dare de mită.
Pe durata controlului judiciar, toți inculpații sunt obligați să se prezinte la chemarea organelor de urmărire penală, să anunțe orice schimbare de locuință și să nu depășească limitele teritoriale stabilite fără acordul prealabil al organului judiciar competent.
Dosarul a pornit de la o anchetă privind jocurile de noroc
DNA a precizat că dosarul în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu a luat naștere dintr-o anchetă separată, privind fapte de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Pe parcursul acelei investigații, procurorii au identificat indicii privind comiterea unor fapte distincte de corupție, motiv pentru care a fost constituit un dosar penal separat, înregistrat la începutul lunii decembrie 2025, în care a fost pus sub acuzare primarul general.
În dosarul de la ONJR, procurorii au reținut că două persoane, un cetățean bulgar și o persoană fără calitate specială, ar fi dat mită unui funcționar public, în mai multe tranșe, pentru urgentarea sau întârzierea unor acte de serviciu. Flagrantul a avut loc pe 16 iunie 2026, când ar fi fost remisă ultima tranșă dintr-o sumă totală promisă de 100.000 de euro.