Un medic rezident în vârstă de 28 de ani a murit miercuri, 19 august 2026, la Spitalul Universitar de Urgență București, iar reprezentanții unității medicale au confirmat că decesul a survenit în urma unui act suicidar. Cazul este anchetat de autorități pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Tânărul desfășura un stagiu de pregătire în cadrul Spitalului Universitar. Potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții de presă, acesta a fost găsit decedat în incinta spitalului, iar echipajele de intervenție au ajuns la fața locului.

Spitalul Universitar de Urgență București a transmis miercuri că medicul rezident a decedat în urma unui „act suicidar”.

„Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Instituția a precizat că nu va oferi alte informații, din respect pentru familia îndoliată.

„Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Potrivit informațiilor publicate de presa care citează surse din anchetă, medicul ar fi căzut de la un nivel superior al clădirii. Detaliile privind circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități.

Unele surse de presă au relatat că medicul era rezident în Hematologie și că avea 28 de ani. Aceste informații provin din surse judiciare și nu au fost incluse în comunicatul oficial al spitalului.

Un nou caz care implică un medic rezident

Cazul de la Spitalul Universitar survine la aproximativ două luni după moartea unui alt medic rezident din București. În iunie 2026, un medic rezident în vârstă de 32 de ani a fost găsit decedat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în timpul unei gărzi.

Cele două cazuri sunt distincte și nu există, în acest moment, informații oficiale care să indice o legătură între ele.

Autoritățile continuă cercetările în cazul medicului rezident de la Spitalul Universitar. Până la finalizarea anchetei, cauzele care au dus la gestul acestuia nu pot fi stabilite pe baza informațiilor disponibile public.

Conducerea Spitalului Universitar a transmis condoleanțe familiei și colegilor și a precizat că nu va face alte comentarii în acest moment.