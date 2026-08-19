Actorul american David Krumholtz, cunoscut pentru rolurile din „Oppenheimer”, „The Santa Clause” și serialul „Numb3rs”, a anunțat că își pune pe termen nedeterminat cariera în actorie pe pauză, după mai bine de trei decenii petrecute la Hollywood, potrivit publicației People. Decizia vine pe fondul frustrării față de industria cinematografică și al incertitudinii financiare pe care spune că o resimte.

Krumholtz, în vârstă de 48 de ani, a făcut anunțul într-o serie de mesaje publicate pe Threads, pe care ulterior le-a șters. Actorul a explicat că îi era teamă de ani de zile să renunțe la actorie, în special din cauza riscului de a rămâne fără venituri.

În mesajele sale, Krumholtz a descris starea în care a ajuns după ani de activitate în industria de divertisment folosind trei cuvinte: „frustrated, fed up, fried” – „frustrat, sătul și epuizat”.

Actorul a spus că a trimis un mesaj prin care a decis oficial să-și pună cariera pe pauză și că, imediat după aceea, a simțit o puternică senzație de ușurare. În același timp, a recunoscut că nu știe încă din ce va câștiga bani în perioada următoare.

Krumholtz a explicat că una dintre principalele sale temeri a fost că, dacă va ieși din circuitul actoricesc, ar putea ajunge în situația de a nu-și mai putea susține financiar familia.

În mesajele publicate pe rețelele sociale, Krumholtz a criticat schimbările din industria cinematografică și televiziune, în special modul în care sunt recompensați actorii cu experiență.

El a vorbit despre roluri pentru care efortul și remunerația nu mai sunt, în opinia sa, proporționale și despre presiunea tot mai mare asupra actorilor de a se promova permanent pe rețelele sociale pentru a rămâne relevanți și pentru a obține noi proiecte.

Actorul a criticat, de asemenea, ceea ce consideră a fi transformarea Hollywood-ului într-o industrie dominată tot mai mult de interese corporative, în detrimentul relației dintre artiști și studiouri.

Unele dintre mesajele sale au făcut referire și la veniturile obținute din proiecte mai vechi. Potrivit relatărilor despre postarea sa, Krumholtz a afirmat că primește în prezent doar aproximativ 150 de dolari pe an din drepturile reziduale asociate filmului „The Santa Clause”.

Deși anunțul a fost prezentat inițial drept o retragere din actorie, Krumholtz a revenit ulterior cu o precizare importantă.

Actorul a spus că nu renunță definitiv la această profesie, ci că își redefinește condițiile în care vrea să lucreze. El a descris perioada următoare drept o „pauză pe termen nedeterminat” și a lăsat deschisă posibilitatea de a reveni la actorie dacă va găsi proiecte și condiții care să îi ofere un sens mai mare.

„Nu s-a terminat, ci îmi redefiniesc condițiile”, a transmis Krumholtz, explicând că speră să găsească o activitate mai satisfăcătoare.

Printre variantele pe care le ia în calcul se află și discursurile motivaționale pentru elevi. Actorul a spus că și-ar dori să poată avea un impact direct asupra copiilor și să îi inspire prin experiențele sale.

David Krumholtz și-a început cariera încă din adolescență și a ajuns să aibă peste 100 de apariții în filme și producții de televiziune. Printre cele mai cunoscute se numără „The Santa Clause”, „10 Things I Hate About You”, „Numb3rs”, „Superbad” și „Oppenheimer”.

În „Oppenheimer”, filmul regizat de Christopher Nolan, Krumholtz l-a interpretat pe fizicianul Isidor Isaac Rabi. În 2026, actorul a apărut și în „Supergirl”, unde a interpretat personajul Zor-El.

Decizia sa vine astfel după o perioadă în care Krumholtz a continuat să lucreze în producții importante, dar spune că presiunea și modul în care s-a schimbat industria l-au determinat să se întrebe dacă mai dorește să continue în aceleași condiții.