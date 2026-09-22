Din cuprinsul articolului Sunetele din munți. Cerbii își marchează teritoriile și își cheamă femelele

Salvamontiștii din Suceava atrag atenția turiștilor că, în această perioadă, în zonele montane se pot auzi sunete extrem de puternice și aparent înspăimântătoare. Deși mulți le confundă cu zgomotele produse de urși, specialiștii explică faptul că sezonul de împerechere la cervide este în plină desfășurare, iar cerbii aflați în rut emit vocalize intense, cunoscute sub numele de boncăluit.

Potrivit Salvamont Suceava, aceste sunete pot fi percepute ca amenințătoare, mai ales pe timp de noapte sau în zone izolate, însă probabilitatea ca un urs să producă astfel de zgomote este foarte mică. Echipele montane arată că fenomenul este natural și specific perioadei de toamnă, când masculii își marchează teritoriul și își atrag femelele.

„În atenția turiștilor care tranzitează zona montană: în această perioadă se pot auzi sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute, în general, de cerbii aflați în rut”, au transmis salvatorii montani.

Specialiștii recomandă turiștilor să rămână calmi și să nu confunde automat aceste vocalize cu prezența unui urs. Apelarea numărului unic de urgență 112 trebuie făcută doar în situații reale de pericol, nu la auzul acestor sunete specifice sezonului de împerechere.