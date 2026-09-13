În nord-vestul Suediei, un traseu izolat îi poartă pe turiști prin peisaje spectaculoase, văi glaciare și regiuni muntoase în care natura pare neatinsă. Präststigen, cunoscut și sub numele de „Drumul preoților”, se întinde pe aproximativ 60 de kilometri și duce până la o capelă construită în secolul al XVIII-lea, în inima teritoriilor tradiționale ale populației sami, potrivit The Guardian.

Drumeția este considerată una dintre cele mai dificile și mai impresionante experiențe de pelerinaj din Europa. Traseul traversează zone sălbatice, fără cabane turistice sau poteci marcate, iar cei care îl parcurg trebuie să fie pregătiți pentru mai multe nopți de campare în aer liber.

Präststigen pornește din localitatea Kvikkjokk și ajunge la capela Alkavare, situată la granița vestică a Parcului Național Sarek. Lăcașul de cult a fost ridicat în 1788, iar preoții obișnuiau să parcurgă acest drum în fiecare vară pentru a oficia slujbe în fața comunităților locale.

Accesul până la începutul traseului presupune un drum lung către nordul Suediei. Călătoria trece prin apropierea Cercului Polar Arctic și prin localitatea Jokkmokk, cunoscută pentru târgurile tradiționale ale populației sami. Din Kvikkjokk, turiștii traversează lacul Sakkat cu barca pentru a ajunge la punctul de pornire al drumeției.

Parcul Național Sarek găzduiește unii dintre cei mai înalți munți și unele dintre cele mai adânci văi din Suedia. Regiunea este renumită pentru lacurile glaciare, versanții abrupți și întinderile vaste în care intervenția omului este redusă.

Spre deosebire de alte trasee montane populare din țară, Sarek nu dispune de campinguri amenajate sau cabane pentru turiști. Potecile marcate sunt aproape inexistente, iar drumeții trebuie să își transporte echipamentul, hrana și corturile.

În 1926, diplomatul suedez Dag Hammarskjöld a descris regiunea drept „ultima noastră mare sălbăticie”. Totuși, Christian Heimrot, ghid al unei companii locale de turism, consideră că această denumire nu surprinde în totalitate realitatea locului.

„Urăsc când oamenii folosesc termenul «sălbăticie». Acesta este un peisaj viu. Oamenii au trăit, au muncit și au modelat acest ținut timp de mii de ani”, a spus el.

Sarek face parte din regiunea Laponia, care a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în 1996, atât pentru valoarea sa naturală, cât și pentru importanța sa culturală.

Teritoriile traversate de Präststigen se află în regiunea tradițională a populației sami, considerată una dintre ultimele populații indigene din Europa. Pentru sami, legătura cu pământul nu reprezintă doar o moștenire culturală, ci și o parte esențială a vieții de zi cu zi.

Cuvântul sami „Sápmi” desemnează regiunea Laponia, dar este folosit și pentru a face referire la poporul sami. Această asemănare subliniază relația strânsă dintre comunitate și mediul în care aceasta trăiește.

Sarek se află pe terenuri folosite în mod tradițional pentru creșterea și deplasarea turmelor de reni. În prezent, comunitățile sami utilizează motociclete și snowmobile pentru a urmări animalele, însă cunoștințele despre munți, râuri și anotimpuri au fost transmise din generație în generație.

Prima parte a traseului urcă abrupt prin păduri de mesteceni. Poteca șerpuiește printre fructe de pădure, afine și merișoare de munte, înainte ca vegetația să se rărească și să apară primele priveliști ample asupra Parcului Național Sarek.

La orizont se ridică vârful Bårddetjåhkkå, acoperit adesea de nori. În 1911, geologul suedez Axel Hamberg a construit acolo un observator pentru studierea vremii și a ghețarilor.

După patru zile de drumeție, capela Alkavare se ivește pe o înălțime deasupra lacului Alggajavvre, ale cărui ape au o nuanță albastră intensă, specifică lacurilor glaciare. În jur se întind vârfuri înalte și văi abrupte, iar accesul până la lăcașul de cult presupune traversarea mai multor cursuri de apă.

Drumeții trebuie să treacă inclusiv râul Miellätno. Pe fiecare mal se află bărci lăsate de rangerii parcului, care pot fi folosite pentru traversare.

După ce ajung la capelă, turiștii sunt întâmpinați de preotul Mogens Amstrup Jacobsen. Acesta ajunge cu elicopterul, împreună cu familia sa, pentru a oficia slujba.

Preotul a povestit că puțini mai sunt dispuși să accepte această misiune, din cauza efortului fizic și a zilelor lungi petrecute în condiții dificile.

„Este o muncă fizică, grea, iar zilele sunt lungi”, a explicat Jacobsen.

Pe lângă slujbă, preotul a trebuit să se ocupe și de întreținerea capelei. El a reparat acoperișul și a încercat să recupereze una dintre bărcile de traversare, care se desprinsese și fusese dusă de curentul râului.